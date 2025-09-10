Рост доллара до 565 тенге предсказывают эксперты в Казахстане

Эксперты считают, что средний курс доллара к октябрю составит 541,6 тенге. Через год ожидается рост до 565 тенге. А из-за инфляции аналитики ожидают повышения базовой ставки. Подробности – на NUR.KZ.

В августе инфляция в Казахстане ускорилась до 12,2%. На этом фоне растут и экономические риски, которые, как передает Ассоциация финансистов Казахстана (АФК), заставили экспертов пересмотреть свои прогнозы.

Так, например, рост цен на топливо и "коммуналку", ослабленный тенге и подорожание импортных товаров, повышение расходов бюджета и увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) может привести к тому, что Национальный банк РК решится повысить базовую ставку.

Именно такой прогноз строит порядка 40% опрошенных АФК экспертов, хотя еще месяц назад такой точки зрения придерживалось лишь 22% из них. Остальные 60% считают, что базовая ставка останется неизменной – 16,5%.

Что касается инфляции, то эксперты ожидают, что через год она опустится лишь до 11,4%. При этом Нацбанк прогнозирует темпы роста цен в стране в районе 9,5-11,5%.

Возможно и некоторое ослабление курса тенге. Есть риск, что к октябрю доллар может вырасти до 541,6 тенге, хотя по состоянию на 10 сентября его официальный курс составляет 536,76 тенге. Через год ожидается рост до 565 тенге.

Прогнозы экспертов. Источник: Ассоциация финансистов Казахстана

Впрочем, важно помнить, что все эти прогнозы отражают мнение экспертов. Поэтому их не следует воспринимать как "истину в последней инстанции" или использовать в качестве прямого руководства для инвестиционных решений.

Отметим, что ранее эксперты, которые были опрошены Нацбанком, также прогнозировали рост доллара выше 560 тенге, но не в следующем, а в 2027 году.

Также недавно в Нацбанке ответили на вопрос о том, может ли доллар в Казахстане повыситься до 1 000 тенге.

Между тем отметим, что о возможном повышении базовой ставки в стране предупреждали и в самом Национальном банке РК. При каких условиях регулятор пойдет на этот шаг, можно узнать в нашем материале.

