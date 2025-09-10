jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Рост доллара до 565 тенге предсказывают эксперты в Казахстане

      Опубликовано:

      Тенге и доллары лежат под горстью монет
      Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

      Эксперты считают, что средний курс доллара к октябрю составит 541,6 тенге. Через год ожидается рост до 565 тенге. А из-за инфляции аналитики ожидают повышения базовой ставки. Подробности – на NUR.KZ.

      В августе инфляция в Казахстане ускорилась до 12,2%. На этом фоне растут и экономические риски, которые, как передает Ассоциация финансистов Казахстана (АФК), заставили экспертов пересмотреть свои прогнозы.

      Так, например, рост цен на топливо и "коммуналку", ослабленный тенге и подорожание импортных товаров, повышение расходов бюджета и увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) может привести к тому, что Национальный банк РК решится повысить базовую ставку.

      Именно такой прогноз строит порядка 40% опрошенных АФК экспертов, хотя еще месяц назад такой точки зрения придерживалось лишь 22% из них. Остальные 60% считают, что базовая ставка останется неизменной – 16,5%.

      Что касается инфляции, то эксперты ожидают, что через год она опустится лишь до 11,4%. При этом Нацбанк прогнозирует темпы роста цен в стране в районе 9,5-11,5%.

      Возможно и некоторое ослабление курса тенге. Есть риск, что к октябрю доллар может вырасти до 541,6 тенге, хотя по состоянию на 10 сентября его официальный курс составляет 536,76 тенге. Через год ожидается рост до 565 тенге.

      Аналитики прогнозируют рост доллара выше 560 тенге
      Прогнозы экспертов. Источник: Ассоциация финансистов Казахстана

      Впрочем, важно помнить, что все эти прогнозы отражают мнение экспертов. Поэтому их не следует воспринимать как "истину в последней инстанции" или использовать в качестве прямого руководства для инвестиционных решений.

      Отметим, что ранее эксперты, которые были опрошены Нацбанком, также прогнозировали рост доллара выше 560 тенге, но не в следующем, а в 2027 году.

      Также недавно в Нацбанке ответили на вопрос о том, может ли доллар в Казахстане повыситься до 1 000 тенге.

      Между тем отметим, что о возможном повышении базовой ставки в стране предупреждали и в самом Национальном банке РК. При каких условиях регулятор пойдет на этот шаг, можно узнать в нашем материале.

      Курс тенге
