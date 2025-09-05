jitsu gif
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      Курс доллара резко снизился после плавного роста в Казахстане

      Опубликовано:

      Кассир держит в руках пачку долларов
      Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Курс доллара плавно рос на KASE больше недели, а сегодня резко снизился на уровень этого прироста. По каким ценам его продают и покупают в обменниках Казахстана, читайте в материале NUR.KZ.

      Более недели назад доллар подорожал на бирже более чем на три тенге – до 537,91 тенге. Далее он продолжил рост, но в очень медленном темпе.

      Таким образом, вчера его средневзвешенный курс на Казахстанской фондовой бирже (KASE) был равен около 540 тенге. Но сегодня показатель резко снизился более чем на две тенге, снова составив 537,91 тенге.

      Обменные пункты в мегаполисах страны сегодня в 15:30, согласно данным портала Kurs.kz, установили следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:

      • Алматы: покупка – от 535 до 539,3 тенге, продажа – от 538 до 542 тенге;
      • Шымкент: покупка – от 536,5 до 539 тенге, продажа – от 539,5 до 542 тенге.

      В Астане сервис показывает неточные данные.

      А средневзвешенный курс евро более чем за неделю вырос на бирже уже до 628,5 тенге, по данным на сегодня в 15:30. При этом за последние сутки он тоже уменьшился, но всего на 0,34 тенге.

      Обменники страны между тем установили следующие курсы покупки и продажи наличных евро:

      • Алматы: покупка – от 622 до 629,1 тенге, продажа – от 630 до 632 тенге;
      • Шымкент: покупка – от 620 до 628 тенге, продажа – от 629,5 до 631 тенге.

      По Астане также представлены неточные данные.

      Напомним, что за август курс доллара снизился на 0,4%, до 538,6 тенге к концу месяца. А средняя стоимость американской валюты составила 538,95 тенге.

