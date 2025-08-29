В Казахстане могут увеличить базовую ставку, заявили в Нацбанке

На брифинге Нацбанка председатель Тимур Сулейменов заявил, что базовую ставку в Казахстане могут увеличить на ближайших заседаниях, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам главы Нацбанка Тимура Сулейменова, дальнейшее решение по денежно-кредитной политике будут зависеть от "соответствия фактической инфляции прогнозной траектории, изменений в балансе рисков".

"При отсутствии значимого замедления темпов инфляции, в ближайшие месяцы комитет намерен ужесточать складывающиеся денежно кредитные условия для того, чтобы вернуть инфляцию к траектории по направлению к цели в 5%. Таким образом, повышение базовой ставки на ближайших заседаниях не исключается", - заявил Тимур Сулейменов.

Напомним, сегодня Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка РК принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п.

Последний раз Нацбанк повышал базовую ставку в марте этого года.

