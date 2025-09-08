Доллар сильно подешевел к тенге в начале недели

Доллар США в начале недели продолжил дешеветь на KASE и за день потерял почти три тенге. Но минимума за последний месяц он пока не достиг. О стоимости американской валюты узнали журналисты NUR.KZ.

Напомним, что в пятницу курс доллара резко снизился после плавного роста – до 537,91 тенге. Такой курс был установлен в качестве официального на выходные и понедельник.

Но уже сегодня америrанская валюта продолжила дешеветь на Казахстанской фондовой бирже (KASE) – ее средневзвешенный курс по итогам торгов составил 535,13 тенге, что почти на 3 тенге меньше, чем было в пятницу.

При этом отметим, что минимума за последний месяц, который был зафиксирован 26 августа и составил 533,87 тенге, курс доллара пока не достиг.

Обменные пункты в мегаполисах страны сегодня в 15:30, согласно данным портала Kurs.kz, между тем установили следующие курсы покупки и продажи наличной американской валюты:

Алматы: покупка – от 532 до 537,1 тенге , продажа – от 537,5 до 540 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 534,5 до 536,5 тенге, продажа – от 537,5 до 540,5 тенге.

Для Астаны опубликованы неточные данные.

А курс евро практически не изменился – минус 0,31 тенге. Его средневзвешенное значение на сегодня в 15:30 составляет 627,84 тенге. Обменники страны между тем установили следующие курсы покупки и продажи наличных евро:

Алматы: покупка – от 622 до 630 тенге , продажа – от 630,5 до 634 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 620 до 628 тенге, продажа – от 628 до 631 тенге.

Для Астаны также нет точных данных.

Напомним, что в Казахстане и в мире сильно дорожает золото. Его стоимость уже превысила 60 тыс. тенге за один грамм.

