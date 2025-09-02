Ожидать ли казахстанцам ослабления курса тенге: ответ Нацбанка
Глава Нацбанка Тимур Сулейменов в кулуарах правительства рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать дальнейшего ослабления тенге, передает корреспондент NUR.KZ.
"По курсу: как мы видим, что внешних предпосылок к ухудшению нет, внутренние предпосылки достаточно сильные, поэтому каких-то значительных движения курса национальной валюты мы не ожидаем", - сказал Тимур Сулейменов.
Он добавил, что нет планов по корректировке государственного бюджета.
"Каких-либо изменений в этом отношении мы не ожидаем. С точки зрения инвестиционных программ, они будут, осенью начнется активный инвестиционный цикл, люди закрывают контракты. В этом отношении мы ожидаем, что инвестиционная активность повысится, торгово-экономическая и прочая", - резюмировал глава Нацбанка.
Ранее премьер-министр Олжас Бектенов рассказал, что будет с курсом тенге и не грозит ли нацвалюте девальвация.
Также аналитики в Казахстане составили сразу три сценария по курсу доллара на 2025-2026 годы.
