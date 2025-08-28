На сколько подорожал высококачественный бензин в Казахстане
Отмена предельных цен на бензин АИ-92 в конце зимы повлияла и на дорогие марки – АИ-95 и АИ-98. Их стоимость также выросла с февраля текущего года. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.
- За полгода высококачественный бензин марок АИ-95 и АИ-98 в Казахстане подорожал на 10-18 тенге за литр в зависимости от региона и марки.
- Наибольший рост цен зафиксирован в Алматы, где АИ-95 подорожал до 15 тенге за литр, а АИ-98 – до 18 тенге за литр на некоторых АЗС.
- Подорожание высококачественного бензина произошло после отмены в феврале ограничений на предельные цены некоторых видов топлива, включая АИ-92.
В середине января текущего года были зафиксированы следующие показатели стоимости марок АИ-95 и АИ-98 в Алматы. На тот момент они оставались на уровне декабря 2024 года.
|Стоимость бензина в Алматы 13 января 2025 года (тенге)
|АЗС
|АИ-95
|АИ-98
|Royal Petrol
|270
|340
|Qazaq Oil
|271
|297
|Газпромнефть
|277
|–
|Helios
|278
|307
В то же время действовали правила ограничения предельных цен на некоторые виды топлива (включая марку АИ-92) в Казахстане, которые отменили в феврале.
С тех пор редакция NUR.KZ регулярно отслеживала только стоимость марки АИ-92 на крупных сетях заправок мегаполисов – она достигала 228 тенге за литр в августе. Однако вместе с тем росли и цены на более дорогой бензин, который ограничениям не подвергался.
Цены в Алматы
Бензин марок АИ-95 и АИ-98 в сетях автозаправочных станций (АЗС) мегаполиса по состоянию на 25 августа 2025 года, согласно данным сайта oilclub.kz, вырос до следующих значений:
|Стоимость бензина в Алматы на 27.08.25
|АЗС
|АИ-95
|АИ-98
|Qazaq Oil
|285 ₸
|319 ₸
|Helios
|275 ₸
|311 ₸
|Сокол
|280 ₸
|320 ₸
|Royal Petrol
|285 ₸
|340 ₸
|Compass
|290 ₸
|345 ₸
|GASENERGY
|287 ₸
|329 ₸
|На основе данных oilclub.kz
То есть по сравнению с январскими ценами марка АИ-95 прибавила до плюс 15 тенге за литр в некоторых АЗС, а АИ-98 – до плюс 18 тенге за литр. При этом в некоторых сетях их стоимость вовсе не изменилась.
Подорожание высококачественного бензина в Астане
В Астане сети АЗС указывают следующие цены на данные марки бензина:
|Стоимость бензина в Астане на 27.08.25
|АЗС
|АИ-95
|АИ-98
|Qazaq Oil
|276 ₸
|314 ₸
|Helios
|266 ₸
|301 ₸
|Compass
|287 ₸
|330 ₸
|Алатау Премиум Мунай
|275 ₸
|310 ₸
|GASENERGY
|279 ₸
|329 ₸
|На основе данных oilclub.kz
К сожалению, информации о столичных ценах в январе найти не удалось. Однако данные Бюро национальной статистики (БНС) указывают, что средняя стоимость одного литра АИ-95 в Астане за январь текущего года составляла 266 тенге, а для марки АИ-98 – 307 тенге.
Соответственно, если взять среднюю цену среди указанных АЗС (это будет не средняя цена по городу, а только по указанным сетям), то она окажется на 10 тенге больше, чем январские показатели БНС – 276,6 тенге за литр АИ-95.
Для АИ-98 средняя стоимость по указанным АЗС составила 316,8 тенге за литр, что на более чем 9 тенге выше данных БНС (307 тенге).
Цены в Шымкенте
Для данного мегаполиса в БНС средние цены вовсе не были указаны. Поэтому остается только констатировать текущую стоимость дорогих марок бензина, которая равна:
|Стоимость бензина в Шымкенте на 27.08.25
|АЗС
|АИ-95
|АИ-98
|Qazaq Oil
|265 ₸
|304 ₸
|Helios
|257 ₸
|297 ₸
|Алатау Премиум Мунай
|265 ₸
|-
|TS
|260 ₸
|-
|GASENERGY
|269 ₸
|339 ₸
|На основе данных oilclub.kz
При этом в Шымкенте обычно наблюдаются наиболее низкие цены на бензин среди мегаполисов, а также большее количество сетей АЗС. Но в то же время в данном городе публикуется меньше доступных данных по ним.
А в случае наиболее дорогой марки бензина АИ-98 в одной из АЗС стоимость оказалась даже выше, чем в Астане и Алматы.
Таким образом, вместе с отменой ограничений по стоимости АИ-92 в Казахстане подорожала не только эта марка бензина, но и более дорогие варианты, доступные автовладельцам.
Напомним, что в Алматы планируют организовать особую экологическую зону, за въезд в которую автомобилям ниже уровня Евро-5 придется платить. Но специалисты засомневались в законности таких решений.
А ранее также сообщалось о планах по выкупу старых авто у жителей Алматы.
Вместе с тем министр энергетики Ерлан Аккенженов в кулуарах Акорды рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать дефицита топлива осенью.
