      Провели подряд дней с нами

      На сколько подорожал высококачественный бензин в Казахстане

      Опубликовано:

      Оплата заправки
      Заправочный пистолет и деньги. Иллюстративное фото: twity1/Getty Images

      Отмена предельных цен на бензин АИ-92 в конце зимы повлияла и на дорогие марки – АИ-95 и АИ-98. Их стоимость также выросла с февраля текущего года. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

      КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
      close
      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • За полгода высококачественный бензин марок АИ-95 и АИ-98 в Казахстане подорожал на 10-18 тенге за литр в зависимости от региона и марки.
      • Наибольший рост цен зафиксирован в Алматы, где АИ-95 подорожал до 15 тенге за литр, а АИ-98 – до 18 тенге за литр на некоторых АЗС.
      • Подорожание высококачественного бензина произошло после отмены в феврале ограничений на предельные цены некоторых видов топлива, включая АИ-92.

      В середине января текущего года были зафиксированы следующие показатели стоимости марок АИ-95 и АИ-98 в Алматы. На тот момент они оставались на уровне декабря 2024 года.

      Стоимость бензина в Алматы 13 января 2025 года (тенге)
      АЗС АИ-95 АИ-98
      Royal Petrol 270 340
      Qazaq Oil 271 297
      Газпромнефть 277
      Helios 278 307

      В то же время действовали правила ограничения предельных цен на некоторые виды топлива (включая марку АИ-92) в Казахстане, которые отменили в феврале.

      С тех пор редакция NUR.KZ регулярно отслеживала только стоимость марки АИ-92 на крупных сетях заправок мегаполисов – она достигала 228 тенге за литр в августе. Однако вместе с тем росли и цены на более дорогой бензин, который ограничениям не подвергался.

      Цены в Алматы

      Бензин марок АИ-95 и АИ-98 в сетях автозаправочных станций (АЗС) мегаполиса по состоянию на 25 августа 2025 года, согласно данным сайта oilclub.kz, вырос до следующих значений:

      Стоимость бензина в Алматы на 27.08.25
      АЗС АИ-95 АИ-98
      Qazaq Oil 285 ₸ 319 ₸
      Helios 275 ₸ 311 ₸
      Сокол 280 ₸ 320 ₸
      Royal Petrol 285 ₸ 340 ₸
      Compass 290 ₸ 345 ₸
      GASENERGY 287 ₸ 329 ₸
      На основе данных oilclub.kz

      То есть по сравнению с январскими ценами марка АИ-95 прибавила до плюс 15 тенге за литр в некоторых АЗС, а АИ-98 – до плюс 18 тенге за литр. При этом в некоторых сетях их стоимость вовсе не изменилась.

      Подорожание высококачественного бензина в Астане

      В Астане сети АЗС указывают следующие цены на данные марки бензина:

      Стоимость бензина в Астане на 27.08.25
      АЗС АИ-95 АИ-98
      Qazaq Oil 276 ₸ 314 ₸
      Helios 266 ₸ 301 ₸
      Compass 287 ₸ 330 ₸
      Алатау Премиум Мунай 275 ₸ 310 ₸
      GASENERGY 279 ₸ 329 ₸
      На основе данных oilclub.kz

      К сожалению, информации о столичных ценах в январе найти не удалось. Однако данные Бюро национальной статистики (БНС) указывают, что средняя стоимость одного литра АИ-95 в Астане за январь текущего года составляла 266 тенге, а для марки АИ-98 – 307 тенге.

      Соответственно, если взять среднюю цену среди указанных АЗС (это будет не средняя цена по городу, а только по указанным сетям), то она окажется на 10 тенге больше, чем январские показатели БНС – 276,6 тенге за литр АИ-95.

      Для АИ-98 средняя стоимость по указанным АЗС составила 316,8 тенге за литр, что на более чем 9 тенге выше данных БНС (307 тенге).

      Цены в Шымкенте

      Для данного мегаполиса в БНС средние цены вовсе не были указаны. Поэтому остается только констатировать текущую стоимость дорогих марок бензина, которая равна:

      Стоимость бензина в Шымкенте на 27.08.25
      АЗС АИ-95 АИ-98
      Qazaq Oil 265 ₸ 304 ₸
      Helios 257 ₸ 297 ₸
      Алатау Премиум Мунай 265 ₸ -
      TS 260 ₸ -
      GASENERGY 269 ₸ 339 ₸
      На основе данных oilclub.kz

      При этом в Шымкенте обычно наблюдаются наиболее низкие цены на бензин среди мегаполисов, а также большее количество сетей АЗС. Но в то же время в данном городе публикуется меньше доступных данных по ним.

      А в случае наиболее дорогой марки бензина АИ-98 в одной из АЗС стоимость оказалась даже выше, чем в Астане и Алматы.

      Таким образом, вместе с отменой ограничений по стоимости АИ-92 в Казахстане подорожала не только эта марка бензина, но и более дорогие варианты, доступные автовладельцам.

      Напомним, что в Алматы планируют организовать особую экологическую зону, за въезд в которую автомобилям ниже уровня Евро-5 придется платить. Но специалисты засомневались в законности таких решений.

      А ранее также сообщалось о планах по выкупу старых авто у жителей Алматы.

      Вместе с тем министр энергетики Ерлан Аккенженов в кулуарах Акорды рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать дефицита топлива осенью.

