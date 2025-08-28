На сколько подорожал высококачественный бензин в Казахстане

Отмена предельных цен на бензин АИ-92 в конце зимы повлияла и на дорогие марки – АИ-95 и АИ-98. Их стоимость также выросла с февраля текущего года. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Наибольший рост цен зафиксирован в Алматы, где АИ-95 подорожал до 15 тенге за литр, а АИ-98 – до 18 тенге за литр на некоторых АЗС.

Подорожание высококачественного бензина произошло после отмены в феврале ограничений на предельные цены некоторых видов топлива, включая АИ-92.

В середине января текущего года были зафиксированы следующие показатели стоимости марок АИ-95 и АИ-98 в Алматы. На тот момент они оставались на уровне декабря 2024 года.

Стоимость бензина в Алматы 13 января 2025 года (тенге) АЗС АИ-95 АИ-98 Royal Petrol 270 340 Qazaq Oil 271 297 Газпромнефть 277 – Helios 278 307

В то же время действовали правила ограничения предельных цен на некоторые виды топлива (включая марку АИ-92) в Казахстане, которые отменили в феврале.

С тех пор редакция NUR.KZ регулярно отслеживала только стоимость марки АИ-92 на крупных сетях заправок мегаполисов – она достигала 228 тенге за литр в августе. Однако вместе с тем росли и цены на более дорогой бензин, который ограничениям не подвергался.

Цены в Алматы

Бензин марок АИ-95 и АИ-98 в сетях автозаправочных станций (АЗС) мегаполиса по состоянию на 25 августа 2025 года, согласно данным сайта oilclub.kz, вырос до следующих значений:

Стоимость бензина в Алматы на 27.08.25 АЗС АИ-95 АИ-98 Qazaq Oil 285 ₸ 319 ₸ Helios 275 ₸ 311 ₸ Сокол 280 ₸ 320 ₸ Royal Petrol 285 ₸ 340 ₸ Compass 290 ₸ 345 ₸ GASENERGY 287 ₸ 329 ₸ На основе данных oilclub.kz

То есть по сравнению с январскими ценами марка АИ-95 прибавила до плюс 15 тенге за литр в некоторых АЗС, а АИ-98 – до плюс 18 тенге за литр. При этом в некоторых сетях их стоимость вовсе не изменилась.

Подорожание высококачественного бензина в Астане

В Астане сети АЗС указывают следующие цены на данные марки бензина:

Стоимость бензина в Астане на 27.08.25 АЗС АИ-95 АИ-98 Qazaq Oil 276 ₸ 314 ₸ Helios 266 ₸ 301 ₸ Compass 287 ₸ 330 ₸ Алатау Премиум Мунай 275 ₸ 310 ₸ GASENERGY 279 ₸ 329 ₸ На основе данных oilclub.kz

К сожалению, информации о столичных ценах в январе найти не удалось. Однако данные Бюро национальной статистики (БНС) указывают, что средняя стоимость одного литра АИ-95 в Астане за январь текущего года составляла 266 тенге, а для марки АИ-98 – 307 тенге.

Соответственно, если взять среднюю цену среди указанных АЗС (это будет не средняя цена по городу, а только по указанным сетям), то она окажется на 10 тенге больше, чем январские показатели БНС – 276,6 тенге за литр АИ-95.

Для АИ-98 средняя стоимость по указанным АЗС составила 316,8 тенге за литр, что на более чем 9 тенге выше данных БНС (307 тенге).

Цены в Шымкенте

Для данного мегаполиса в БНС средние цены вовсе не были указаны. Поэтому остается только констатировать текущую стоимость дорогих марок бензина, которая равна:

Стоимость бензина в Шымкенте на 27.08.25 АЗС АИ-95 АИ-98 Qazaq Oil 265 ₸ 304 ₸ Helios 257 ₸ 297 ₸ Алатау Премиум Мунай 265 ₸ - TS 260 ₸ - GASENERGY 269 ₸ 339 ₸ На основе данных oilclub.kz

При этом в Шымкенте обычно наблюдаются наиболее низкие цены на бензин среди мегаполисов, а также большее количество сетей АЗС. Но в то же время в данном городе публикуется меньше доступных данных по ним.

А в случае наиболее дорогой марки бензина АИ-98 в одной из АЗС стоимость оказалась даже выше, чем в Астане и Алматы.

Таким образом, вместе с отменой ограничений по стоимости АИ-92 в Казахстане подорожала не только эта марка бензина, но и более дорогие варианты, доступные автовладельцам.

