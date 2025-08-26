Платный въезд в Алматы для старых авто: законны ли поднобые ограничения

Обсуждение мер по внедрению платного въезда в Алматы завершилось 20 августа. Но законодательно определение таких зон пока не установлено. Нет и точных штрафов. Подробности читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Алматы планируют ввести платный въезд для старых автомобилей в рамках создания зоны с низким уровнем выбросов, что может затронуть около 300 тысяч машин.

По мнению источника Kolesa.kz, законность таких мер вызывает вопросы, так как термин "зона с низким уровнем выбросов" отсутствует в официальных документах.

Введение платного въезда может негативно повлиять на население с низким доходом и снизить привлекательность Алматы, считают в Kolesa.kz.

Ранее на публичное обсуждение был выставлен проект закона, согласно которому в Алматы хотят организовать зону с низким уровнем выбросов и платным въездом.

"Внедрение будет поэтапным: сначала пилот с нулевой ставкой и регистрацией в системе "Чистый город", затем – расширение зоны и установление платы по экологическому классу автомобиля.

Решения о границах этапов будут приниматься по результатам мониторинга воздуха и трафика, с публикацией карт и параметров заранее", – разъяснили в акимате.

Также в проекте был указан ряд других предлагаемых мер:

при фиксации повышенного уровня загрязнения атмосферного воздуха перевод школ на дистанционное обучение и запрет уличных мероприятий для детей;

развитие электротранспорта и общественного транспорта, выкуп старых авто низкого экологического класса, ограничения на прогрев двигателей;

установка на объектах III категории, к которым относятся общепит, бани, сауны и стройплощадки, систем очистки выбросов и контроль за загрязнениями.

Однако, как отмечают в Kolesa.kz, на данном этапе законность подобных мер вызывает вопросы. А их влияние может оказаться довольно негативным для населения и мегаполиса.

Знак "Платная дорога". Иллюстративное фото: Westend61/Getty Images

Как будут определять "чистую" зону

Согласно сообщению источника, в пункте 3 статьи 206 Экологического кодекса отмечается право маслихатов (местных исполнительных органов) предусматривать введение специальных экологических требований в области охраны атмосферного воздуха на территориях соответствующих административно-территориальных единиц.

Однако не указывается, что такое зона с низким уровнем выбросов.

"Отсутствует данное определение и в других официальных документах. Но в проекте правил его авторы приводят формулировку: «Зона с низким уровнем выбросов загрязняющих веществ — территория города Алматы в границах, определяемых постановлением акимата города Алматы в соответствии с настоящими правилами».

То есть, по сути, придумывают собственную самовольную трактовку нормы кодекса", – отмечают в источнике.

То есть, согласно мнению Kolesa.kz, основным противоречием в данном случае является отсутствие термина "зона с низким уровнем выбросов":

При этом принятие нормативного акта маслихатом Алматы нарушает иерархию законов, где подобные решения являются самым низшим звеном в иерархии нормативных актов, начиная с Конституции РК.

Штраф. Иллюстративное фото: Antonio_Diaz/Getty Images

Штрафы пока отсутствуют

Как сообщают в источнике, пока что в Административном кодексе (КоАП) конкретного наказания за неоплаченный проезд по Алматы не предусмотрено.

Однако сообщалось, что в планах акимата имеется применение следующих мер на случай введения в городе зоны с низким уровнем выбросов и въезда без уплаты:

сначала – предупреждение;

затем – штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге на 2025 год), согласно 324 статье КоАП (нарушение экологических требований, а также гигиенических нормативов по охране окружающей среды).

При этом в источнике отмечают, что эта статья применяется в совершенно других сферах, а не при неуплате за въезд в экозоны.

В итоге под требования о внедрении платного въезда для авто ниже стандарта Евро-5 могут подпасть до 200 тыс. машин старше 20 лет и около 100 тыс. единиц в возрасте от 10 до 20 лет – или почти половина легкового автопарка мегаполиса.

"В результате люди в большинстве своем невысокого достатка, вынужденные сегодня ездить на старых автомобилях, будут еще и за право передвигаться по улицам родного города платить.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что проект экологических правил вызывает большие сомнения в своей законности, может привести к социальному напряжению и, как нам кажется, значительно снизить привлекательность Алматы в глазах мировой общественности", – считают в источнике.

Напомним, что ранее сообщалось о планах по выкупу старых авто у жителей Алматы.

Также отмечалось, что строительство дорог в Казахстане будут финансировать только через цифровой тенге для обеспечения 100-процентной прозрачности сферы.

Дополнительно мы рассказывали, сколько владельцев авто получат скидку в 50% на транспортный налог в Казахстане.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.