Платный въезд в Алматы для старых авто: законны ли поднобые ограничения
Опубликовано:
Обсуждение мер по внедрению платного въезда в Алматы завершилось 20 августа. Но законодательно определение таких зон пока не установлено. Нет и точных штрафов. Подробности читайте на NUR.KZ.
- В Алматы планируют ввести платный въезд для старых автомобилей в рамках создания зоны с низким уровнем выбросов, что может затронуть около 300 тысяч машин.
- По мнению источника Kolesa.kz, законность таких мер вызывает вопросы, так как термин "зона с низким уровнем выбросов" отсутствует в официальных документах.
- Введение платного въезда может негативно повлиять на население с низким доходом и снизить привлекательность Алматы, считают в Kolesa.kz.
Ранее на публичное обсуждение был выставлен проект закона, согласно которому в Алматы хотят организовать зону с низким уровнем выбросов и платным въездом.
"Внедрение будет поэтапным: сначала пилот с нулевой ставкой и регистрацией в системе "Чистый город", затем – расширение зоны и установление платы по экологическому классу автомобиля.
Решения о границах этапов будут приниматься по результатам мониторинга воздуха и трафика, с публикацией карт и параметров заранее", – разъяснили в акимате.
Также в проекте был указан ряд других предлагаемых мер:
- при фиксации повышенного уровня загрязнения атмосферного воздуха перевод школ на дистанционное обучение и запрет уличных мероприятий для детей;
- развитие электротранспорта и общественного транспорта, выкуп старых авто низкого экологического класса, ограничения на прогрев двигателей;
- установка на объектах III категории, к которым относятся общепит, бани, сауны и стройплощадки, систем очистки выбросов и контроль за загрязнениями.
Однако, как отмечают в Kolesa.kz, на данном этапе законность подобных мер вызывает вопросы. А их влияние может оказаться довольно негативным для населения и мегаполиса.
Как будут определять "чистую" зону
Согласно сообщению источника, в пункте 3 статьи 206 Экологического кодекса отмечается право маслихатов (местных исполнительных органов) предусматривать введение специальных экологических требований в области охраны атмосферного воздуха на территориях соответствующих административно-территориальных единиц.
Однако не указывается, что такое зона с низким уровнем выбросов.
"Отсутствует данное определение и в других официальных документах. Но в проекте правил его авторы приводят формулировку: «Зона с низким уровнем выбросов загрязняющих веществ — территория города Алматы в границах, определяемых постановлением акимата города Алматы в соответствии с настоящими правилами».
То есть, по сути, придумывают собственную самовольную трактовку нормы кодекса", – отмечают в источнике.
То есть, согласно мнению Kolesa.kz, основным противоречием в данном случае является отсутствие термина "зона с низким уровнем выбросов":
При этом принятие нормативного акта маслихатом Алматы нарушает иерархию законов, где подобные решения являются самым низшим звеном в иерархии нормативных актов, начиная с Конституции РК.
Штрафы пока отсутствуют
Как сообщают в источнике, пока что в Административном кодексе (КоАП) конкретного наказания за неоплаченный проезд по Алматы не предусмотрено.
Однако сообщалось, что в планах акимата имеется применение следующих мер на случай введения в городе зоны с низким уровнем выбросов и въезда без уплаты:
- сначала – предупреждение;
- затем – штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге на 2025 год), согласно 324 статье КоАП (нарушение экологических требований, а также гигиенических нормативов по охране окружающей среды).
При этом в источнике отмечают, что эта статья применяется в совершенно других сферах, а не при неуплате за въезд в экозоны.
В итоге под требования о внедрении платного въезда для авто ниже стандарта Евро-5 могут подпасть до 200 тыс. машин старше 20 лет и около 100 тыс. единиц в возрасте от 10 до 20 лет – или почти половина легкового автопарка мегаполиса.
"В результате люди в большинстве своем невысокого достатка, вынужденные сегодня ездить на старых автомобилях, будут еще и за право передвигаться по улицам родного города платить.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что проект экологических правил вызывает большие сомнения в своей законности, может привести к социальному напряжению и, как нам кажется, значительно снизить привлекательность Алматы в глазах мировой общественности", – считают в источнике.
Напомним, что ранее сообщалось о планах по выкупу старых авто у жителей Алматы.
Также отмечалось, что строительство дорог в Казахстане будут финансировать только через цифровой тенге для обеспечения 100-процентной прозрачности сферы.
Дополнительно мы рассказывали, сколько владельцев авто получат скидку в 50% на транспортный налог в Казахстане.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2278680-platnyy-vezd-v-almaty-dlya-staryh-avto-zakonny-li-podnobye-ogranicheniya/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах