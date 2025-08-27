Существует ли риск дефицита бензина и дизельного топлива в Казахстане
Министр энергетики Ерлан Аккенженов в кулуарах Акорды рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать дефицита топлива осенью, передает корреспондент NUR.KZ.
"Тревоги никакой не должно быть - запасы у нас находятся на постоянном контроле. По дизельному топливу и бензину не вызывают никаких сомнений: заводы работают на полную мощность и мы восполняем их постоянно", - заверил глава Минэнерго.
Он также напомнил, что правительство отказалось от госрегулирования в феврале этого года, поэтому сейчас цену регулирует "внутренний спрос и предложение".
Недавно мы писали, что автозаправочные станции в 2025 году обычно повышали стоимость топлива примерно каждые две-три недели. Однако в августе этот процесс ускорился – ценники выросли на 5 тенге.
Также сообщалось, на какую сумму подорожал бензин АИ-92 после отмены госрегулирования в Казахстане.
