Выкупать старые автомобили у населения планируют в Алматы

В Алматы обсуждают введение ограничения на въезд в город старых автомобилей. При этом предлагается выкупать такие машины у населения. Как это может происходить, узнали журналисты NUR.KZ.

В Алматы планируют усилить контроль за экологической ситуацией. В частности, планируется ввести запрет на запуск фейерверков и сжигание мусора.

Однако ограничения могут коснуться и автомобилей – в акимате Алматы обсуждают проект, согласно которому в мегаполисе может появиться зона с низким уровнем выбросов (Low Emission Zone), куда не будут бесплатно пропускать старые автомобили, имеющие экологический класс ниже 5.

Однако только на ограничениях дело может не ограничиться. Как передает AutoReport, в рамках программы по улучшению экологии в городе планируется выкупать старые машины у населения.

"Выкупу старых автомобилей для последующей утилизации подлежат транспортные средства, зарегистрированные в Алматы до 1 сентября 2025 года. Деньги на покупку машин акимат Алматы планирует взять со средств, полученных от платного въезда в Low Emission Zones, а также от утильсбора и из местного бюджета", – сообщает издание.

Выкупать будут те машины, которые прибыли в пункты выкупа своим ходом. Позже планируется утвердить перечень, где будут установлены расценки для таких автомобилей.

В качестве бонуса жителям Алматы планируется предлагать скидки на приобретение новых автомобилей, возможность использования части оплаты за машину на доступ к зоне с низким уровнем выбросов, а также бесплатные проезды на общественном транспорте.

Напомним, что сама идея выкупать старые машины у населения не является новой. Ее обсуждали и ранее, правда, не в рамках проекта по улучшению экологии Алматы.

Также отметим, что под возможные ограничения может попасть абсолютное большинство автомобилей. Дело в том, что из 5,7 млн зарегистрированных в стране автомобилей 1,4 млн – старше 10 лет, а 2,4 млн – старше 20 лет.

А ранее стало известно, что в Казахстане впервые за долгое время было зафиксировано снижение цен на новые автомобили – подробнее об этом мы писали здесь.

