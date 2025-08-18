Цены на бензин АИ-92 выросли за выходные в Казахстане
Автозаправочные станции в 2025 году обычно повышали стоимость топлива примерно каждые две-три недели. Однако в августе этот процесс ускорился – ценники выросли на 5 тенге. Об этом читайте на NUR.KZ.
Стоимость обычного бензина марки АИ-92 (без каких-либо специальных обозначений) повысилась в мегаполисах Казахстана. При этом рост цен отмечался уже в конце пятницы, 15 августа.
Так, на утро 18 августа, согласно данным сервиса "Яндекс Карты", в трех крупнейших городах страны отмечаются следующие цены.
Астана
Из отслеживаемых пяти крупных сетей автозаправочных станций (АЗС) в столице только две не повысили цены на бензин марки АИ-92.
Остальные установили цены на 1-4 тенге больше, чем было ранее – мы фиксировали стоимость в четверг, 14 августа. При этом не во всех филиалах некоторых АЗС замечено подорожание, поэтому у жителей столицы есть возможность заправиться по "старым" ценам.
Также стоимость АИ-92 в Астане оказалась самой высокой среди трех мегаполисов.
|Стоимость АИ-92 в Астане
|АЗС
|14.08.25
|18.08.25
|Аурика
|221 ₸
|223 ₸
|Nomad
|223 ₸
|223 ₸
|Helios
|222 ₸
|223 ₸
|Sinooil
|222 ₸
|222 ₸
|Qazaq Oil
|224 ₸
|224-228 ₸
|На основе данных "Яндекс Карты"
Алматы
В южная столице Казахстана также отслеживаются пять сетей АЗС. Среди них ценники не изменились в одной компании, а остальные повысили стоимость бензина марки АИ-92 на 2-4 тенге.
При этом в мегаполисе все сети установили одинаковые цены на своих АЗС.
|Стоимость АИ-92 в Алматы
|АЗС
|14.08.25
|18.08.25
|Petrol Asia
|211 ₸
|213 ₸
|Royal Petrol
|219 ₸
|221 ₸
|Helios
|221 ₸
|223 ₸
|Sinooil
|221 ₸
|221 ₸
|Qazaq Oil
|223 ₸
|227 ₸
|На основе данных "Яндекс Карты"
Шымкент
Данный мегаполис традиционно имеет наиболее низкие цены на бензин – этому способствует наличие нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).
Так, рост цены за 1 литр бензина марки АИ-92 здесь составил 1-3 тенге в зависимости от АЗС. При этом в рамках одной компании можно встретить разные цены на отдельных станциях.
|Стоимость АИ-92 в Шымкенте
|АЗС
|14.08.25
|18.08.25
|Helios
|207 ₸
|208 ₸
|Sinooil
|205-207 ₸
|205-208 ₸
|Qazaq Oil
|210 ₸
|211-213 ₸
|На основе данных "Яндекс Карты"
В то же время в Шымкенте имеется большое количество других АЗС, но они не предоставляют данные в сервисе "Яндекс Карты".
Ранее в "КазАвтоЖол" опубликовали список тех, кто может бесплатно ездить по платным трассам в Казахстане.
Также для автовладельцев некоторые штрафы теперь могут заменить общественными работами. При этом такое наказание также будут применять и за некоторые нарушения пешеходов.
Дополнительно эксперт рассказал, что "сэкономленные" 24 млрд тенге на автодорогах страны могут быть проблемой, а не выгодой для экономики.
