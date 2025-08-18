jitsu gif
    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      Цены на бензин АИ-92 выросли за выходные в Казахстане

      Опубликовано:

      Заправщик заправляет автомобиль
      Автозаправка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Автозаправочные станции в 2025 году обычно повышали стоимость топлива примерно каждые две-три недели. Однако в августе этот процесс ускорился – ценники выросли на 5 тенге. Об этом читайте на NUR.KZ.

      Стоимость обычного бензина марки АИ-92 (без каких-либо специальных обозначений) повысилась в мегаполисах Казахстана. При этом рост цен отмечался уже в конце пятницы, 15 августа.

      Так, на утро 18 августа, согласно данным сервиса "Яндекс Карты", в трех крупнейших городах страны отмечаются следующие цены.

      Астана

      Из отслеживаемых пяти крупных сетей автозаправочных станций (АЗС) в столице только две не повысили цены на бензин марки АИ-92.

      Остальные установили цены на 1-4 тенге больше, чем было ранее – мы фиксировали стоимость в четверг, 14 августа. При этом не во всех филиалах некоторых АЗС замечено подорожание, поэтому у жителей столицы есть возможность заправиться по "старым" ценам.

      Также стоимость АИ-92 в Астане оказалась самой высокой среди трех мегаполисов.

      Стоимость АИ-92 в Астане
      АЗС 14.08.25 18.08.25
      Аурика 221 ₸ 223 ₸
      Nomad 223 ₸ 223 ₸
      Helios 222 ₸ 223 ₸
      Sinooil 222 ₸ 222 ₸
      Qazaq Oil 224 ₸ 224-228 ₸
      На основе данных "Яндекс Карты"

      Алматы

      В южная столице Казахстана также отслеживаются пять сетей АЗС. Среди них ценники не изменились в одной компании, а остальные повысили стоимость бензина марки АИ-92 на 2-4 тенге.

      При этом в мегаполисе все сети установили одинаковые цены на своих АЗС.

      Стоимость АИ-92 в Алматы
      АЗС 14.08.25 18.08.25
      Petrol Asia 211 ₸ 213 ₸
      Royal Petrol 219 ₸ 221 ₸
      Helios 221 ₸ 223 ₸
      Sinooil 221 ₸ 221 ₸
      Qazaq Oil 223 ₸ 227 ₸
      На основе данных "Яндекс Карты"

      Шымкент

      Данный мегаполис традиционно имеет наиболее низкие цены на бензин – этому способствует наличие нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

      Так, рост цены за 1 литр бензина марки АИ-92 здесь составил 1-3 тенге в зависимости от АЗС. При этом в рамках одной компании можно встретить разные цены на отдельных станциях.

      Стоимость АИ-92 в Шымкенте
      АЗС 14.08.25 18.08.25
      Helios 207 ₸ 208 ₸
      Sinooil 205-207 ₸ 205-208 ₸
      Qazaq Oil 210 ₸ 211-213 ₸
      На основе данных "Яндекс Карты"

      В то же время в Шымкенте имеется большое количество других АЗС, но они не предоставляют данные в сервисе "Яндекс Карты".

      Ранее в "КазАвтоЖол" опубликовали список тех, кто может бесплатно ездить по платным трассам в Казахстане.

      Также для автовладельцев некоторые штрафы теперь могут заменить общественными работами. При этом такое наказание также будут применять и за некоторые нарушения пешеходов.

      Дополнительно эксперт рассказал, что "сэкономленные" 24 млрд тенге на автодорогах страны могут быть проблемой, а не выгодой для экономики.

