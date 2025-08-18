Цены на бензин АИ-92 выросли за выходные в Казахстане

Автозаправочные станции в 2025 году обычно повышали стоимость топлива примерно каждые две-три недели. Однако в августе этот процесс ускорился – ценники выросли на 5 тенге. Об этом читайте на NUR.KZ.

Стоимость обычного бензина марки АИ-92 (без каких-либо специальных обозначений) повысилась в мегаполисах Казахстана. При этом рост цен отмечался уже в конце пятницы, 15 августа.

Так, на утро 18 августа, согласно данным сервиса "Яндекс Карты", в трех крупнейших городах страны отмечаются следующие цены.

Астана

Из отслеживаемых пяти крупных сетей автозаправочных станций (АЗС) в столице только две не повысили цены на бензин марки АИ-92.

Остальные установили цены на 1-4 тенге больше, чем было ранее – мы фиксировали стоимость в четверг, 14 августа. При этом не во всех филиалах некоторых АЗС замечено подорожание, поэтому у жителей столицы есть возможность заправиться по "старым" ценам.

Также стоимость АИ-92 в Астане оказалась самой высокой среди трех мегаполисов.

Стоимость АИ-92 в Астане АЗС 14.08.25 18.08.25 Аурика 221 ₸ 223 ₸ Nomad 223 ₸ 223 ₸ Helios 222 ₸ 223 ₸ Sinooil 222 ₸ 222 ₸ Qazaq Oil 224 ₸ 224-228 ₸ На основе данных "Яндекс Карты"

Алматы

В южная столице Казахстана также отслеживаются пять сетей АЗС. Среди них ценники не изменились в одной компании, а остальные повысили стоимость бензина марки АИ-92 на 2-4 тенге.

При этом в мегаполисе все сети установили одинаковые цены на своих АЗС.

Стоимость АИ-92 в Алматы АЗС 14.08.25 18.08.25 Petrol Asia 211 ₸ 213 ₸ Royal Petrol 219 ₸ 221 ₸ Helios 221 ₸ 223 ₸ Sinooil 221 ₸ 221 ₸ Qazaq Oil 223 ₸ 227 ₸ На основе данных "Яндекс Карты"

Шымкент

Данный мегаполис традиционно имеет наиболее низкие цены на бензин – этому способствует наличие нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

Так, рост цены за 1 литр бензина марки АИ-92 здесь составил 1-3 тенге в зависимости от АЗС. При этом в рамках одной компании можно встретить разные цены на отдельных станциях.

Стоимость АИ-92 в Шымкенте АЗС 14.08.25 18.08.25 Helios 207 ₸ 208 ₸ Sinooil 205-207 ₸ 205-208 ₸ Qazaq Oil 210 ₸ 211-213 ₸ На основе данных "Яндекс Карты"

В то же время в Шымкенте имеется большое количество других АЗС, но они не предоставляют данные в сервисе "Яндекс Карты".

