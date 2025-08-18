jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Почему официальная зарплата лучше "серой", рассказали налоговики в Казахстане

      Опубликовано:

      Деньги в конверте
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

      Официальная зарплата не только увеличивает пенсионные накопления в ЕНПФ, но также предоставляет статус в ОСМС и повышает размер государственной пенсии. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

      Официальная заработная плата в Казахстане – гарант социальной защищенности. При этом не все видят смысл в "белой" зарплате: взносы и налоги, которые из нее удерживаются, не приносят сиюминутную прибыль, но зато сильно уменьшают оклад, который работник получает на руки.

      Однако, как напомнили в Департаменте государственных доходов Алматы, у официальной зарплаты действительно есть преимущества, которых нет у "серой", то есть той, что казахстанцы получают "в конвертах".

      Размер пенсии

      Для многих казахстанцев пенсионные взносы, которые удерживаются с их зарплат и поступают в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), не имеют особой ценности.

      Однако важно понимать, что они влияют не только на будущие выплаты из фонда, но и на размер государственной пенсии.

      Для понимания: по последним данным средний размер базовой и солидарной госпенсии составил 143 529 тенге. Люди с большим стажем могут получать намного больше, а вот те, кто не работал официально, могут рассчитывать только на "копейки" – размер их базовой пенсии равен 32 360 тенге в 2025 году.

      Больничный и отпуск

      Работая официально, интересы казахстанца защищаются государством. Это значит, что он имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск – отдыхает, но деньги все равно получает так, будто работает. Аналогично и с больничными.

      Все это невозможно представить для человека, который не работает официально – его отпуск будет зависеть от "доброты" работодателя. И не факт, что, даже если его отпустят отдохнуть, оплатят хотя бы часть отпускных дней.

      Социальная поддержка

      Когда казахстанец официально работает, у него есть настоящий социальный пакет:

      • "пособие" по потере работы – выплачивается из государственного фонда соцстрахования и может достигать 45% от потерянной зарплаты;
      • выплаты при увольнении – когда работодатель сокращает работника, он обязан оплатить отработанные дни и неиспользованные отпускные. На такое "серый" работник не сможет рассчитывать;
      • декретные – официально трудоустроенные женщины могут рассчитывать на декретные выплаты. Их средний размер по последним данным превышает 1 млн тенге единовременно;
      • бесплатная медицина через систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) – "серый" работник, если захочет попасть к врачу, вынужден будет заплатить круглую сумму.

      Риск остаться у "разбитого корыта"

      Работник, который получает зарплату "в конверте", полностью зависит от честности работодателя. Последнему ничего не будет стоить просто не заплатить за работу, и никто в этом случае не сможет помочь.

      Таким образом, иногда может казаться, что "серая" зарплата действительно выгоднее, ведь она зачастую больше официальной из-за отсутствия взносов, отчислений и налогов.

      На деле эта выгода оборачивается потерей пенсионных накоплений, отсутствием больничных и отпускных выплат, ограничениями в кредитах и отказом в социальной поддержке. В итоге "серая" зарплата дает временный плюс в кошельке, но лишает базовой защиты и стабильности в будущем.

