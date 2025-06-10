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Декретные выплаты резко уменьшились после введения ограничений в Казахстане

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Оформление пособий в онлайн-формате.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В мае средний размер назначенных декретных выплат из ГФСС уменьшился сразу на 12,39% за месяц, до 1,38 млн тенге. Это минимальный показатель за последние полтора года. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане предусмотрены меры поддержки для работающих казахстанок. В частности, они могут рассчитывать на единовременные выплаты по беременности и родам из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

Размер такой соцвыплаты зависит от дохода получательницы и производится один раз после выхода казахстанки в отпуск по беременности и родам согласно листу о временной нетрудоспособности, который обычно выдается на 126 дней, или 4,2 месяца.

До недавнего времени данная соцвыплата была единственной, у которой не было реального "потолка" – максимальный ежемесячный доход, который учитывается для ее расчета также был равен 7 минимальным заработным платам (МЗП), или 595 000 тенге в 2025 году. Но этот предел действовал для каждого из работодателей, если их несколько.

Однако в конце марта в Казахстане установили максимальный размер дохода для расчета декретной выплаты – теперь он равен 7 МЗП в месяц независимо от количества работодателей.

В итоге это неизбежно повлияло на средний размер соцвыплаты по беременности и родам. Согласно данным ГФСС, средняя сумма назначенной декретной выплаты в мае уменьшилась сразу на 12,39% за месяц, до 1,38 млн тенге.

Для понимания: в апреле и марте, до введения ограничений, средний размер декретной выплаты достигал 1,6 млн тенге. Майский же показатель оказался самым низким за последние полтора года.

При этом в мае 2024 года средний размер соцвыплаты по беременности и родам также достиг почти 1,6 млн тенге, а в августе прошлого года вообще превысил 1,8 млн тенге. В январе 2024 года средний размер выплаты также был выше 1,4 млн тенге.

Средний размер соцвыплат по беременности и родам из ГФСС уменьшился на 12,39% за месяц после введения ограничений на сумму, которая используется для расчета размера
Средний размер декретных выплат в Казахстане. Источник: Государственный фонд социального страхования

Напомним, "потолок" для декретных выплат был введен из-за того, что некоторые казахстанки, как рассказывали в Минтруда, использовали "лазейки" для получения завышенных соцвыплат – устраивались на несколько фиктивных работ, с которых уплачивались отчисления в ГФСС. В результате это приводило к несправедливому перераспределению социальных отчислений

Таким образом, в основном те граждане, которые использовали "лазейки" в механизме назначения соцвыплат, в итоге и попали под удар, тогда как для большинства казахстанок, которые честно работали и уплачивали соцотчисления, ничего не изменилось.

При этом важно понимать, что само по себе трудоустройство к нескольким работодателям не является незаконным в Казахстане. Проблема возникает, когда граждане используют такие схемы для незаконного повышения соцвыплат.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2253822-dekretnye-vyplaty-rezko-umenshilis-posle-vvedeniya-ogranicheniy-v-kazahstane/