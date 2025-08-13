jitsu gif
    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      Почему казахстанцы лишаются доступа к бесплатной медицине

      Опубликовано:

      Тенге лежат среди лекарств и медицинских изделий
      Лекарства и деньги. Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov/Getty Images

      Система ОСМС дает бесплатный доступ к врачам и некоторым медицинским услугам. Но казахстанцы могут лишиться его из-за неправильно произведенных взносов. О возможных проблемах читайте на NUR.KZ.

      В Казахстане, чтобы получать медпомощь в полной мере, нужно быть участником системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) и регулярно платить туда взносы. За наемных работников это делает работодатель, а самозанятые и предприниматели должны уплачивать взносы на ОСМС лично.

      Отсутствие статуса "застрахован" автоматически лишает граждан доступа к целой массе бесплатных медицинских услуг, хотя и не перекрывает его полностью – некоторые услуги можно получить независимо от наличия медстраховки, но их не так много.

      При этом лишиться статуса достаточно просто. Как объяснили в Фонде социального медицинского страхования (ФСМС), часто отсутствие страховки связано с ошибками при оплате взносов.

      В основном с проблемами сталкиваются самостоятельные плательщики. Дело в том, что системе важно, чтобы у казахстанца были уплачены взносы подряд минимум за 12 месяцев – их можно уплатить за прошедший год или за будущий.

      При этом неважно, в каком месяце платить – счет идет не по календарному году, а по самому факту оплаченных месяцев подряд. Упуская этот момент, многие самостоятельные плательщики допускают следующие ошибки:

      • оплата за 12 месяцев как за один;
      • выбор неверного года;
      • оплата только оставшихся месяцев текущего года вместо полного 12-месячного периода.
      Для понимания: если оплатить с сентября 2025 по август 2026 года, это даст статус на весь этот период. Но если гражданин оплатит только оставшиеся месяцы текущего года, статус не появится.

      Однако, если произошла ошибка, то переживать не стоит. Казахстанцы могут вернуть деньги. Для этого нужно написать заявление в госкорпорацию "Правительство для граждан" и приложить квитанции.

      Отметим, что за ОСМС нужно платить даже во время отпусков. Были случаи, когда работодатели неправильно производили взносы, и казахстанцы после длительного отдыха теряли статус в системе.

      Напомним, вскоре появится новая норма, которая защищает право граждан на получение медуслуг. С 2026 года для тех, кто участвует в системе ОСМС не менее пяти лет, статус застрахованного будут сохранять до шести месяцев даже при просрочке платежа. У остальных граждан "запас" равен 3 месяцам.

      Ранее мы также рассказывали о том, нужно ли в Казахстане платить взносы на ОСМС работающим студентам.

      О том, на какие конкретно медуслуги может рассчитывать застрахованный казахстанец, мы рассказывали здесь.

      А недавно также стало известно о том, для кого вырастут взносы за ОСМС.

