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    Финансы

      Кто может получить компенсацию за потерю работы в Казахстане

      Опубликовано:

      Трудовая книжка стоит рядом с деньгами
      Трудовая книжка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      В Казахстане существует так называемое "пособие по безработице". Оно положено только тем гражданам, которые были официально трудоустроены до потери работы. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

      Настоящего пособия по безработице в Казахстане не существует – вместо него есть соцвыплата по потере работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

      Это значит, что компенсация положена не всем гражданам, а только тем, кто был официально трудоустроен и за кого работодатель исправно платил социальные отчисления в ГФСС.

      Как передает Министерство труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 1 июля 2025 года численность получателей соцвыплаты по случаю потери работы достигла 220,9 тыс. человек. Всего им выплатили 62,2 млрд тенге.

      Стоит отметить, что 161,9 тыс. гражданам выплата впервые была назначена именно в этом году. Проще говоря, они потеряли работу именно в 2025 году.

      Однако важно учесть, что для получения соцвыплаты просто потерять работу недостаточно. Уволенный работник должен пройти небольшую процедуру:

      • авторизоваться на портале электронного правительства;
      • выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу" в разделе "Трудоустройство и занятость";
      • заказать услугу и заполнить заявку и подписать ее с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП).
      После этого карьерный центр в течение дня предложит подходящие вакансии, но если их не получится найти, то в течение 3 рабочих дней гражданину присвоят статус безработного и отправят SMS-сообщение с предложением оформить соцвыплату из ГФСС.

      Что нужно знать о соцвыплате:

      • срок, в течение которого можно получать выплату – от 1 до 6 месяцев;
      • размер выплаты – зависит от стажа участия в системе страхования и потерянной зарплаты, но не может превышать 45% от нее;
      • можно повторно оформить, но размер выплаты станет намного меньше;
      • назначается независимо от причины потери работы.

      Стоит отметить, что количество получателей соцвыплаты не отражает реальный уровень безработицы в стране. На самом деле нетрудоустроенных граждан в Казахстане намного больше – подробнее об этом мы рассказывали здесь.

      Также напомним: оформить "пособие по безработице" можно и через электронную биржу труда.

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