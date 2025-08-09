В строительстве АЭС "Росатом" задействует казахстанских производителей

Премьер-министр Олжас Бектенов и генеральный директор корпорации "Росатом" Алексей Лихачев обсудили нюансы строительства первой АЭС в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

В Telegram-канале правительства РК сообщили, что в ходе диалога Бектенов и Лихачев обсудили механизмы обеспечения казахстанского содержания в товарах и услугах: то есть использование отечественного оборудования и материалов, а также вовлечения кадрового потенциала.

"Российская сторона подтвердила готовность сотрудничать с поставщиками из Казахстана и других стран, обеспечивая необходимый уровень кооперации в рамках строительства атомной электростанции", - сообщили в правительстве.

Также были подняты вопросы локализации процессов ядерно-топливного цикла и рассмотрены практические аспекты формирования международного консорциума, который объединит ведущих казахстанских и зарубежных партнеров.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что строительство АЭС находится на контроле главы государства. Правительство обеспечит необходимое содействие в реализации проекта.

Напомним, вчера председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев и глава "Росатома" Евгений Лихачев дали старт строительству первой АЭС в Казахстане.

Мы также писали, что пресс-служба Агентства РК по атомной энергии поделилась фотографиями макета первой казахстанской АЭС, которую планируют построить в Алматинской области.

Добавим, 14 июня стало известно, что "Росатом" возглавит международный консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане.

Председатель Агентства по атомной энергии РК Алмасадам Саткалиев озвучил подробности касательно строительства первой АЭС в Казахстане. Он заявил, что собственником, оператором и производителем уранового сырья, а также обладателем всех технологических процессов будущей атомной станции будет Республика Казахстан.

Также в Агентстве по атомной энергии РК ответили на вопросы СМИ о возможном влиянии наложенных на Россию санкций на ход строительства АЭС в Казахстане.

Еще стало известно, что ориентировочный срок завершения строительства АЭС Казахстане запланирован на 2035-2036 годы.

Мы также писали о примерной стоимости строительства АЭС в Казахстане.

Позже в агентстве по атомной энергии заявили, что китайская компания станет лидером консорциума по строительству еще одной АЭС в Казахстане. По словам главы ведомства, с китайской стороной будут проведены соответствующие переговоры.

А в конце июля Роман Скляр сообщил, что третью АЭС в Казахстане построит Китай. Вице-премьер предположил, что третью АЭС будет строить та же китайская компания, что и вторую. Но назвать месторасположение будущих станций он не смог.

