Нажали кнопку: строительство АЭС официально запустили в Казахстане (фото, видео)

Председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев и глава "Росатома" Евгений Лихачев дали старт строительству первой АЭС в Казахстане, передает NUR.KZ.

Алмасадам Саткалиев сообщил, что работы по строительству АЭС в Алматинской области начнутся уже сегодня.

"Начинаются инженерно-изыскательские работы - ключевого подготовительного этапа на пути к строительству АЭС в Казахстане, от которого зависит не только выбор конкретной площадки и конфигурации станции, но и безопасность, надежность и экономическая эффективность всего проекта.

АЭС - это стратегический проект, который станет ключевым драйвером развития атомной промышленности, индустриально-инновационного прогресса и долгосрочного экономического роста", - сказал Саткалиев.

По его словам, объем инвестиций в проект составит порядка 14-15 млрд долларов. Кроме того, 1 млрд долларов будет выделен на строительство социальных объектов и инфраструктуры.

Свежая публикация по теме: Задержка зарплат и протесты на АЭС "Росатома" в Турции: возможны ли такие проблемы в Казахстане

Также на церемонии выступил глава "Росатома" Евгений Лихачев. В своем выступлении он поблагодарил Саткалиева, а также президента страны Касым-Жомарт Токаева и население Казахстана, особенно жителей села Улкен.

"Особая благодарность жителям села Улкен за практически единодушное голосование в ходе референдума. Дорогие друзья, мы оцениваем это как кредит доверия, который нам еще предстоит оправдать", - сказал Лихачев.

Во время церемонии к жителям Улкена также обратились представители АЭС из Турции, Беларуси, Бангладеша, где уже работают или строятся энергоблоки с реакторами ВВЭР-1200. После этого Саткалиев, Лихачев и другие официальные гости нажали кнопку, которая официально дала старт началу строительства АЭС.

Сегодня пресс-служба Агентства РК по атомной энергии поделилась фотографиями макета первой казахстанской АЭС, которую планируют построить в Алматинской области.

Напомним, 14 июня стало известно, что "Росатом" возглавит международный консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане.

Позже в агентстве по атомной энергии заявили, что китайская компания станет лидером консорциума по строительству еще одной АЭС в Казахстане. По словам главы ведомства, с китайской стороной будут проведены соответствующие переговоры.

Председатель Агентства по атомной энергии РК Алмасадам Саткалиев ранее озвучил подробности касательно строительства первой АЭС в Казахстане. Также в Агентстве ответили на вопросы СМИ о возможном влиянии наложенных на Россию санкций на ход строительства АЭС в Казахстане.

Ориентировочный срок завершения строительства АЭС Казахстане запланирован на 2035-2036 годы. Мы также писали о примерной стоимости строительства АЭС в Казахстане.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.