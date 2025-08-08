Задержка зарплат и протесты на АЭС "Росатома" в Турции: возможны ли такие проблемы в Казахстане

Генеральный директор ТОО "Казахстанские атомные энергетические станции" Ернат Бердигулов ответил на сравнения с АЭС в Турции, которую также строит "Росатом", передает NUR.KZ.

После церемонии запуска строительства АЭС журналистам представили возможность задать вопрос официальным лицам. Во время пресс-подхода журналисты задали вопрос о строительстве АЭС в Турции.

"Реализуется проект в Турции. Но сотрудники, рабочие той АЭС сейчас выступают с тем, что им несколько месяцев не выплачивают зарплату. Насколько это возможно будет в Казахстане и какие меры предпринимают, чтобы такого не произошло?" - спросили представители СМИ.

На вопрос ответил генеральный директор ТОО "Казахстанские атомные энергетические станции" Ернат Бердигулов.

"Проекты в Турции и Казахстане реализуют по различным критериям. В Турции российская сторона сама строит, сама владеет и сама эксплуатирует станцию.

Здесь казахстанская сторона полностью является владельцем, российская сторона является лидером консорциума, подрядчиком, который реализует проект, станция будет полностью во владении Казахстана. Соответственно, данный сценарий к нам неприменим", - ответил Бердигулов.

Проблемы при строительстве АЭС в Турции

По данным РБК, на стройке турецкой АЭС "Аккую" в июле прошли акции протеста сотрудников одной из субподрядных организаций из-за задержки заработной платы. Тогда в Сети появились видеозаписи со стройплощадки, на которых рабочие перекрывают дорогу транспорту. На кадрах видны стычки и драки, утверждалось, что рабочие протестуют из-за невыплаченной зарплаты за несколько месяцев.

В "Росатоме" тогда ответили, что причиной задержек выплат "послужили действия недружественных стран", которые конкурируют с российскими проектами атомной отрасли. В частности, речь идет о блокировке "существенного объема средств вследствие влияния третьих сторон".

АЭС "Аккую" возводится на южном побережье Турции в провинции Мерсин. Сроки пуска первого реактора АЭС несколько раз откладывали, "Росатом" отмечал, что реализации проекта мешают западные санкции.

Напомним, строительство АЭС сегодня официально запустили в Казахстане. По словам главы Агентства по атомной энергии, объем инвестиций в проект составит порядка 14-15 млрд долларов. Кроме того, 1 млрд долларов будет выделен на строительство социальных объектов и инфраструктуры.

Также пресс-служба Агентства поделилась фотографиями макета первой казахстанской АЭС, которую планируют построить в Алматинской области.

14 июня стало известно, что "Росатом" возглавит международный консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане. Позже сообщалось, что китайская компания станет лидером консорциума по строительству еще одной АЭС в Казахстане.

Алмасадам Саткалиев ранее озвучил подробности касательно строительства первой АЭС в Казахстане. Также в Агентстве ответили на вопросы СМИ о возможном влиянии наложенных на Россию санкций на ход строительства АЭС в Казахстане.

Ориентировочный срок завершения строительства АЭС Казахстане запланирован на 2035-2036 годы. Мы также писали о примерной стоимости строительства АЭС в Казахстане.

