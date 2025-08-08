Задержка зарплат и протесты на АЭС "Росатома" в Турции: возможны ли такие проблемы в Казахстане

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      Задержка зарплат и протесты на АЭС "Росатома" в Турции: возможны ли такие проблемы в Казахстане

      Опубликовано:

      АЭС
      АЭС. Фото: Stefano Guidi / Getty Images

      Генеральный директор ТОО "Казахстанские атомные энергетические станции" Ернат Бердигулов ответил на сравнения с АЭС в Турции, которую также строит "Росатом", передает NUR.KZ.

      После церемонии запуска строительства АЭС журналистам представили возможность задать вопрос официальным лицам. Во время пресс-подхода журналисты задали вопрос о строительстве АЭС в Турции.

      "Реализуется проект в Турции. Но сотрудники, рабочие той АЭС сейчас выступают с тем, что им несколько месяцев не выплачивают зарплату. Насколько это возможно будет в Казахстане и какие меры предпринимают, чтобы такого не произошло?" - спросили представители СМИ.

      На вопрос ответил генеральный директор ТОО "Казахстанские атомные энергетические станции" Ернат Бердигулов.

      "Проекты в Турции и Казахстане реализуют по различным критериям. В Турции российская сторона сама строит, сама владеет и сама эксплуатирует станцию.

      Здесь казахстанская сторона полностью является владельцем, российская сторона является лидером консорциума, подрядчиком, который реализует проект, станция будет полностью во владении Казахстана. Соответственно, данный сценарий к нам неприменим", - ответил Бердигулов.

      Проблемы при строительстве АЭС в Турции

      По данным РБК, на стройке турецкой АЭС "Аккую" в июле прошли акции протеста сотрудников одной из субподрядных организаций из-за задержки заработной платы. Тогда в Сети появились видеозаписи со стройплощадки, на которых рабочие перекрывают дорогу транспорту. На кадрах видны стычки и драки, утверждалось, что рабочие протестуют из-за невыплаченной зарплаты за несколько месяцев.

      В "Росатоме" тогда ответили, что причиной задержек выплат "послужили действия недружественных стран", которые конкурируют с российскими проектами атомной отрасли. В частности, речь идет о блокировке "существенного объема средств вследствие влияния третьих сторон".

      АЭС "Аккую" возводится на южном побережье Турции в провинции Мерсин. Сроки пуска первого реактора АЭС несколько раз откладывали, "Росатом" отмечал, что реализации проекта мешают западные санкции.

      Напомним, строительство АЭС сегодня официально запустили в Казахстане. По словам главы Агентства по атомной энергии, объем инвестиций в проект составит порядка 14-15 млрд долларов. Кроме того, 1 млрд долларов будет выделен на строительство социальных объектов и инфраструктуры.

      Также пресс-служба Агентства поделилась фотографиями макета первой казахстанской АЭС, которую планируют построить в Алматинской области.

      14 июня стало известно, что "Росатом" возглавит международный консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане. Позже сообщалось, что китайская компания станет лидером консорциума по строительству еще одной АЭС в Казахстане.

      Алмасадам Саткалиев ранее озвучил подробности касательно строительства первой АЭС в Казахстане. Также в Агентстве ответили на вопросы СМИ о возможном влиянии наложенных на Россию санкций на ход строительства АЭС в Казахстане.

      Ориентировочный срок завершения строительства АЭС Казахстане запланирован на 2035-2036 годы. Мы также писали о примерной стоимости строительства АЭС в Казахстане.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Референдум по строительству АЭС в Казахстане
      Больше по этой теме

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.