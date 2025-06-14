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Китайская компания станет лидером консорциума по строительству еще одной АЭС в Казахстане

Опубликовано:

АЭС
АЭС. Иллюстративное фото: pexels.com

Китайская СNNC станет лидером консорциума по строительству еще одной АЭС в Казахстане, заявили в агентстве по атомной энергии РК, передает NUR.KZ.

Как сообщил председатель Агентства Алмасадам Саткалиев, все преквалифицированные участники шорт-листа обладают уникальными технологиями, но объективно самые сильные предложения были у КНР и России.

"Планируется подписание отдельного генерального соглашения с КНР о сотрудничестве в атомной отрасли. И мы хотим видеть китайские технологии в РК для строительства еще одной АЭС. Объективно в мире не так много стран, которые могут осилить весь атомный цикл своими силами. И безусловно Китай – это одна из стран, которая обладает всеми необходимыми технологиями, всей индустриальной, промышленной базой и наш следующий главный приоритет – сотрудничество с КНР", - отметил он.

️Глава Агентства подчеркнул, что с китайской стороной будут проведены соответствующие переговоры.

"У нас есть очень высокий уровень договоренностей. Мы заинтересованы в принятии китайского опыта, мы понимаем их возможность быстро и качественно осуществлять строительство, и мы уже начали работать в этом направлении. Нашему агентству наравне предстоит сформировать эффективные консорциумы", - отметил спикер.

Сегодня также сообщалось, что "Росатом" возглавит международный консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году стало известно, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. В конце 2021 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В ноябре 2023-го глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в стране АЭС.

В июне текущего года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане проведут референдум, чтобы решить, строить ли в стране АЭС.

Голосование состоялось 6 октября прошлого года. Казахстанцы должны были ответить на один вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Чтобы высказать свою позицию по этому поводу, гражданам нужно было поставить галочку или крестик напротив одно из двух вариантов ответа - "да" или "нет".

По данным ЦИК, явка составила 63,87%, то есть в голосовании приняли участие больше 7,8 млн казахстанцев. Число проголосовавших за положительное решение вопроса составило 71,12%, или 5 561 937. Число граждан, проголосовавших против, составило 2 045 271 человек.

Отметим, в конце января президент Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить строительство первой АЭС в Казахстане, а также определить место для второй АЭС.

А Алмасадам Саткалиев сообщил, что для строительства второй АЭС проведения референдума не потребуется.

В марте Касым-Жомарт Токаев, выступая на Национальном курултае в Бурабае, заявил, что в Казахстане необходимо построить не одну, а сразу три АЭС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2255484-kitayskaya-kompaniya-priznana-liderom-konsorciuma-po-stroitelstvu-eshche-odnoy-aes-v-kazahstane/