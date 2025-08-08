Как будет выглядеть первая АЭС в Казахстане: фото макета

Пресс-служба Агентства РК по атомной энергии поделилась фотографиями макета первой казахстанской АЭС, которую планируют построить в Алматинской области, передает NUR.KZ.

Ранее в агентстве сообщали, что сегодня, 8 августа, близ села Улкен в Жамбылском районе Алматинской области состоится торжественная церемония запуска работ по проекту строительства АЭС в Казахстане.

"В рамках церемонии состоятся официальные выступления, а также запуск буровых работ с целью забора грунта и дальнейшей торжественной передачи капсулы российской стороне для проведения исследований", - сообщали в агентстве.

Место строительства АЭС. Фото: пресс-служба Агентства по атомной энергии

Макет АЭС. Фото: пресс-служба Агентства по атомной энергии

Макет АЭС. Фото: пресс-служба Агентства по атомной энергии

Макет АЭС. Фото: пресс-служба Агентства по атомной энергии

Напомним, 14 июня стало известно, что "Росатом" возглавит международный консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане.

Позже в агентстве по атомной энергии заявили, что китайская компания станет лидером консорциума по строительству еще одной АЭС в Казахстане. По словам главы ведомства, с китайской стороной будут проведены соответствующие переговоры.

Председатель Агентства по атомной энергии РК Алмасадам Саткалиев ранее озвучил подробности касательно строительства первой АЭС в Казахстане. Он заявил, что собственником, оператором и производителем уранового сырья, а также обладателем всех технологических процессов будущей атомной станции будет Республика Казахстан.

Также в Агентстве по атомной энергии РК ответили на вопросы СМИ о возможном влиянии наложенных на Россию санкций на ход строительства АЭС в Казахстане.

Еще стало известно, что ориентировочный срок завершения строительства АЭС Казахстане запланирован на 2035-2036 годы.

Мы также писали о примерной стоимости строительства АЭС в Казахстане.

Добавим, что в конце июля Роман Скляр сообщил, что третью АЭС в Казахстане построит Китай. Вице-премьер предположил, что третью АЭС будет строить та же китайская компания, что и вторую. Но назвать месторасположение будущих станций он не смог.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.