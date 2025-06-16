Оказывала ли Россия политическое давление при принятии решения по АЭС, ответили в Казахстане

В Агентстве по атомной энергии РК ответили на вопросы СМИ о возможном влиянии наложенных на Россию санкций на ход строительства АЭС в Казахстане, передает NUR.KZ.

После объявления "Росатома" главой консорциума по строительству АЭС в Казахстане, пресс-служба Агентства по атомной энергии ответила на ряд вопросов СМИ. Один из них касался санкций в отношении России.

Так, в Агентстве ответили на вопрос, оказывалось ли политическое давление со стороны России при принятии решения о лидере международного консорциума.

"Сотрудничество с компанией, выбранной в качестве лидера консорциума, основано на результатах комплексной технической и социально-экономической оценки. Выбор отражает интересы энергетической безопасности и развития Казахстана.

Казахстан и Россия эффективно взаимодействуют в различных областях экономики, в том числе в энергетике и атомной промышленности", - ответили в Агентстве.

Журналисты также поинтересовались, не скажутся ли санкции на современности проекта.

"Нет, не скажутся. По последним данным, "Росатома" нет в санкционных списках. На случай возникновения каких-либо рисков, связанных с усилением санкций в отдельных странах в будущем, у нас будут предусмотрены соответствующие договорные механизмы, которые казахстанские компании применяли в других проектах.

Например, есть возможность применения соответствующих санкционных оговорок и других правовых инструментов. При этом, атомная энергетика, которая связана с социально-гуманитарными нуждами и климатической повесткой, не включена в санкционные списки",- ответили в Минэнерго.

В Агентстве также заявили, что "Росатом" является родоначальником ядерных технологий в мире, имеют самую развитую и опытную "атомную школу".

"Все понимают, что АЭС будет строиться на территории Казахстана с участием международных компаний и будет принадлежать полностью Казахстану. В любом случае конечным бенефициаром этого проекта является Казахстан.

Сотрудничество с компанией, выбранной в качестве лидера консорциума, основано на результатах комплексной технической и экономической оценки. Выбор не был политическим, он отражает интересы энергетической безопасности и развития Казахстана", - добавили в пресс-службе агентства.

Также в ответе указано, что консорциум будет возглавляться подрядчиком, прошедшим тщательную оценку рисков, в том числе сценариев введения новых антироссийских санкций и возможных перебоев с поставками оборудования.

Сегодня стало известно, что ориентировочный срок завершения строительства АЭС Казахстане запланирован на 2035-2036 годы.

Напомним, 14 июня стало известно, что "Росатом" возглавит международный консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане.

Позже в агентстве по атомной энергии заявили, что китайская компания станет лидером консорциума по строительству еще одной АЭС в Казахстане. По словам главы ведомства, с китайской стороной будут проведены соответствующие переговоры.

Позже председатель Агентства по атомной энергии РК Алмасадам Саткалиев озвучил подробности касательно строительства первой АЭС в Казахстане. Он заявил, что собственником, оператором и производителем уранового сырья, а также обладателем всех технологических процессов будущей атомной станции будет Республика Казахстан.