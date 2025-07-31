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    Третью АЭС в Казахстане построит Китай

    Опубликовано:

    АЭС
    АЭС. Фото: pexels.com

    Третью АЭС в Казахстане построит Китай, об этом сообщил во время пресс-конференции в кабмине заместитель премьер-министра Роман Скляр, передает NUR.KZ.

    "Стоимость самой станции будет определена после того, как разработают ТЭО и ПСД. Я бы не хотел сейчас называть некорректные цифры. Все вопросы по межправительственному соглашению, форме сотрудничества сейчас находятся в стадии согласования с российской стороной.

    Потом они зайдут в стадию ратификации в парламент и по ним будет принято решение. Сейчас в процессе переговоров пока говорить рано", - сообщил заместитель премьер-министра.

    Третья станция будет построена совместно с Китаем, добавил он. Роман Скляр выразил предположение, что третью АЭС будет строить та же китайская компания, что и вторую. Месторасположение будущих станций он назвать затруднился.

    "Сейчас наши коллеги из Агентства по атомной энергетике прорабатывают места дислокации. Обязательно нужен постоянный источник водоснабжения рядом со станцией, должны быть определены районы для выдачи электроэнергии. Это будет в ближайшее время завершено. Я думаю, в текущем году объявят о том, где расположатся эти станции. Соглашения соответствующие прорабатываются. Тут никого секрета нет", - резюмировал спикер.

    Напомним, "Росатом" возглавит международный консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане. Позже в Агентстве по атомной энергии заявили, что китайская компания станет лидером консорциума по строительству еще одной АЭС в Казахстане. По словам главы ведомства, с китайской стороной будут проведены соответствующие переговоры.

    Позже председатель Агентства Алмасадам Саткалиев озвучил подробности касательно строительства первой АЭС в Казахстане. Он заявил, что собственником, оператором и производителем уранового сырья, а также обладателем всех технологических процессов будущей атомной станции будет Республика Казахстан.

    А накануне стало известно, что ориентировочный срок завершения строительства АЭС Казахстане запланирован на 2035-2036 годы. Также в Агентстве по атомной энергии РК ответили, оказывала ли политическое давление Россия на Казахстан при принятии решения по АЭС.

    Кроме того, был получен ответ о примерной стоимости строительства АЭС.

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