Строительство АЭС в Казахстане: озвучены данные о стоимости проекта

В Агентстве по атомной энергии РК ответили на вопрос о примерной стоимости строительства АЭС в Казахстане, консорциум по которому возглавил "Росатом", передает NUR.KZ.

В пресс-службе Агентства по атомной энергии ответили на вопросы СМИ о примерной стоимости строительства АЭС. В ответе указано, что на данный момент "рано говорить об окончательной стоимости проекта".

"На формирование итоговой стоимости при строительстве любой АЭС влияет ряд факторов, включая результаты инженерно-изыскательских работ. Окончательная стоимость будет определяться по итогам завершения проектирования и прохождения экспертизы.

В соответствии с достигнутыми договоренностями, Российская Федерация предоставит Казахстану экспортное финансирование на льготных условиях", - ответили в Агентстве.

Также в сообщении указано, что планируется максимально использовать строительные материалы казахстанского производства и привлекать местный строительный персонал после прохождения необходимой аттестации и подтверждения компетенций.

"Привозить строительные материалы и работников из России экономически нецелесообразно, особенно если необходимые ресурсы и специалисты доступны на казахстанском рынке по более конкурентной цене",- заявили в пресс-службе ведомства.

Также в агентстве ответили на вопрос, каким будет тариф на электроэнергию после окончания строительства АЭС.

"Тариф будет напрямую зависеть от окончательной стоимости проекта, операционных затрат на эксплуатацию, стоимости привлеченных заемных средств и других параметров финансирования. Расчеты продолжаются на межведомственном уровне.

Очевидно, что тариф будет выше, чем на электроэнергию с существующих угольных ТЭЦ и ТЭС именно в период окупаемости, поскольку те станции были построены десятилетия назад и их капитальные затраты уже полностью амортизированы. После завершения периода окупаемости стоимость электроэнергии от АЭС может быть сравнима или даже ниже стоимости от газовых и угольных станций", - сказано в ответе.

Также в сообщении указано, что проектный срок службы АЭС - более 60 лет.

Сегодня стало известно, что ориентировочный срок завершения строительства АЭС Казахстане запланирован на 2035-2036 годы. Также в Агентстве по атомной энергии РК ответили, оказывала ли политическое давление Россия на Казахстан при принятии решения по АЭС.

Напомним, 14 июня стало известно, что "Росатом" возглавит международный консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане.

Позже в агентстве по атомной энергии заявили, что китайская компания станет лидером консорциума по строительству еще одной АЭС в Казахстане. По словам главы ведомства, с китайской стороной будут проведены соответствующие переговоры.

Позже председатель Агентства по атомной энергии РК Алмасадам Саткалиев озвучил подробности касательно строительства первой АЭС в Казахстане. Он заявил, что собственником, оператором и производителем уранового сырья, а также обладателем всех технологических процессов будущей атомной станции будет Республика Казахстан.