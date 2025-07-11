"Чем больше вы меняете цель, тем меньше в нее верят": глава Нацбанка о прогнозах по инфляции

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов на брифинге рассказал, могут ли пересмотреть прогноз по инфляции в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"На самом деле, цель по инфляции, на наш взгляд, она у нас 5%, и меняться она не должна. Ясно, что скорость достижения 5% может быть разная. И в этом отношении большое количество проинфляционных факторов налицо.

То есть это и тарифная реформа, ценовая реформа, большое количество денег в экономике, определенное внешнее ценовое давление, и так далее, и тому подобное.

Понятно, что это замедляет достижение цели по инфляции, но замена ее, на наш взгляд, абсолютно невозможна и контрпродуктивна. Чем больше вы меняете цель, тем меньше в нее верят. Это так", - сказал Тимур Сулейменов.

Для наглядности он привел аналогию из жизни.

"Я бы здесь, наверное, привел пример. Если, допустим, я хочу похудеть на какое-то количество килограмм, я не должен менять: вот я хочу похудеть на 10, я передумал, хочу на 5, а потом мне и 3 хватит. Нет, такого не должно быть. Я могу похудеть за полгода, могу за 8 месяцев или за 9, но все равно эта планка должна быть, потому что мы хотим видеть инфляцию на том уровне, который соответствует нашему экономическому росту, обеспечению социального благополучия граждан, хорошей инвестиционной среде. И этот уровень определенный - это 5%", - пояснил он.

В целом, у Нацбанка, заявил он, нет намерения менять цель по инфляции.

"Мы будем ее точно придерживаться и максимально ускорять достижение этой цели", - резюмировал глава Нацбанка.

Добавим, также Тимур Сулейменов рассказал, почему принято решение сохранить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п.

По теме инфляции добавим, ранее глава Нацбанка сообщал, что будет делаться для снижения инфляции в Казахстане.

Мы писали, что рост цен в Казахстане в мае ускорился до 11,3% за год (в апреле было 10,7%). Но за месяц он замедлился до 0,9%, против 1,2% в предыдущем месяце. Что подорожало сильнее всего, читайте в нашем материале.

Отметим, что и при уровне инфляции в 10,7% (на конец мая) - это оказался самый высокий показатель среди всех стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

А в июне инфляция снова ускорилась в Казахстане - цены выросли на 0,8%, сейчас они сразу на 11,8% выше тех, что фиксировались год назад.

При этом в апреле сообщалось, что, по мнению аналитиков, в 2025 году инфляция может продолжить расти, а ее среднее значение останется двузначным.

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