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"Рост цен на комуслуги формирует ценовое давление": Сулейменов об инфляции в Казахстане

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Деньги в руках у женщины
Деньги. Иллюстративное фото: bob_sato_1973 / Getty Images

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов на брифинге рассказал, что будет делаться для снижения инфляции в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Тимур Сулейменов отметил, что с правительством ведется работа по ряду направлений. Прежде всего важен переход фискальной политики к более стабильному контрциклическому курсу.

"Мы исходим из того, что по итогам налоговой реформы в последующие годы будет снижаться зависимость бюджета от нефтяных доходов, в частности, трансфертов из Нацфонда. Это позволит снизить давление проинфляционное со стороны совокупного спроса.

Согласно прогноза социально-экономического развития, на 2026-2027 год правительством предполагается выделение трансфертов в объеме 2 трлн тенге ежегодно. Это существенно ниже, чем в текущем году. Соответственно, при реализации эти меры будут работать на снижение инфляции, усиливая эффект от денежно-кредитной политики", - сообщил он.

По его словам, также важным является актуализация и усиление комплекса мер по контролю инфляции.

"Нами сейчас этот комплекс прорабатывается совместно с правительством. В его рамках особенно актуальны темпы тарифной реформы.

В ряде направлений, включая водоснабжение, водоотведение, электроэнергию, долгосрочная динамика цен опережает как общую инфляцию, так и инфляцию услуг. В результате это формирует ценовое давление.

Мы ведем активные консультации с правительством по возможной корректировке параметров тарифной политики, в том числе с акцентом на то, чтобы темпы роста тарифов соотносились с инфляционными целями и обеспечивали сохранение покупательной способности населения.

При этом, безусловно, цели инфраструктурной модернизации, тарифной реформы нам абсолютно ясны для качественного и бесперебойного предоставления услуг. Однако эти решения должны приниматься на основе прозрачной оценки эффективности и быть сопряжены с целями денежно-кредитной и общей макроэкономической политики и ее стабильности.

Нацбанк остается приверженным своей цели и готов действовать решительно для обеспечения устойчивого возврата инфляции к уровню 5%. При необходимости будут предприняты меры по ужесточению политики", - заявил Тимур Сулейменов.

Напомним, сегодня в Нацбанке озвучили новое решение по базовой ставке в Казахстане. Она была сохранена на прежнем уровне - 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п.

Ранее мы писали, что рост цен в Казахстане в мае ускорился до 11,3% за год (в апреле было 10,7%). Но за месяц он замедлился до 0,9%, против 1,2% в предыдущем месяце. Что подорожало сильнее всего, читайте в нашем материале.

Отметим, что и при уровне инфляции в 10,7% (на конец мая) - это оказался самый высокий показатель среди всех стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

При этом в апреле сообщалось, что, по мнению аналитиков, в 2025 году инфляция может продолжить расти, а ее среднее значение останется двузначным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2252625-chto-delaetsya-dlya-snizheniya-urovnya-inflyacii-rasskazal-glava-nacbanka/