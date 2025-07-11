Решение по базовой ставке разъяснили в Нацбанке

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов на брифинге рассказал, почему принято решение сохранить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п, передает корреспондент NUR.KZ.

Тимур Сулейменов отметил, что такое решение принято исходя из динамики инфляции и внешних факторов.

"Годовая инфляция в июне составила 11,8%. Рост цен отмечается по всем компонентам. Основной вклад по-прежнему вносит сектор услуг (16,1%) как за счет удорожания регулируемых услуг на фоне реализации тарифных реформ, так и рыночных. Продовольственная инфляция (10,6%) также вносит значимый вклад из-за роста стоимости импортных товаров и ключевых видов сельскохозяйственной продукции.

Месячная динамика инфляции замедлилась до 0,8%. Показатели устойчивой части инфляции немного повысились: базовая инфляция составила 0,9%, сезонно очищенная инфляция - 1,0%. Это указывает на сохраняющееся инфляционное давление на фоне продолжения тарифных реформ, фискального стимулирования и устойчивого потребительского спроса, поддерживаемого в том числе высокими темпами роста розничного кредитования", - сообщил он.

По словам главы Нацбанка, инфляционные ожидания населения на предстоящие 12 месяцев снизились, но остаются повышенными и волатильными. Сохраняется неопределенность в опросах. Ожидания профессиональных участников рынка по инфляции на текущий год скорректировались с 10,7% до 11%.

Еще один фактор - высокие цены на продукты в мире.

"Внешние риски сохраняются на фоне роста неопределенности в мировой торговле и геополитической напряженности, что сопряжено с ростом волатильности на финансовых, товарных и сырьевых рынках", - добавил Тимур Сулейменов.

По его словам, в текущих условиях умеренно жесткая денежно-кредитная политика в совокупности с дополнительными мерами Национального Банка будут оказывать сдерживающее влияние на инфляцию.

"Ожидается постепенное усиление эффектов от принимаемых микро- и макропруденциальных мер по охлаждению рынка розничного кредитования. Сложившийся баланс факторов инфляции, динамика ее текущих темпов, проинфляционные тенденции и сохраняющаяся неопределенность во внешней среде обуславливают высокую вероятность сохранения базовой ставки на текущем уровне до конца 2025 года", - считает Тимур Сулейменов.

Что такое базовая ставка?

Базовая ставка - это основной инструмент денежно-кредитной политики НБ. Устанавливая уровень базовой ставки, Национальный банк определяет целевое значение межбанковской краткосрочной ставки для достижения цели по обеспечению стабильности цен в среднесрочном периоде. Изменение базовой ставки влияет на уровень инфляции через процентные ставки денежного рынка и обменный курс.

Например, повышение базовой ставки ведет к росту процентных ставок денежного рынка, затем к удорожанию средств на финансовом рынке, что, в свою очередь, воздействует на решения населения и предприятий касательно потребления и сбережения.

Снижение потребления и повышение сбережений оказывают понижающее воздействие на инфляцию. Кроме того, повышение базовой ставки способствует укреплению курса национальной валюты, что, в свою очередь, имеет понижательное влияние на инфляцию.

Напомним, что в марте Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку. Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п.

Сегодня стало известно, что в Нацбанке озвучили новое решение по базовой ставке в Казахстане - НБК снова сохранил базовую ставку на уровне 16,5%.

Также в апреле и в июне НБК сохранял базовую ставку.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.