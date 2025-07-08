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    Финансы

      Нацфонд в убытке: на что были потрачены деньги в 2025 году

      Опубликовано:

      Купюры сдувает с рук
      Деньги. Иллюстративное фото: Jeffrey Coolidge/Getty Images

      Отчет Министерства финансов РК показал, что за 2024 год Национальный фонд РК пополнился почти на 5 трлн тенге. Однако в текущем году за полгода фиксируются убытки. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

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      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • Согласно отчету Минфина РК, за первые 6 месяцев 2025 года общий объем Национального фонда Казахстана сократился на 1,9 трлн тенге до 32,821 трлн тенге.
      • За этот период в фонд поступило 1,235 трлн тенге, в том числе 1,805 трлн тенге от нефтяного сектора, но было использовано 3,143 трлн тенге на различные трансферты и расходы.
      • В результате превышения расходов над доходами Нацфонд оказался в убытке, который на данный момент составляет 584,4 млрд тенге.

      На сайте Минфина РК опубликован Отчет о поступлениях и использовании Национального фонда Республики Казахстан за 2024 год. Согласно этому документу, за весь прошлый год общий объем средств Нацфонда вырос с 29,854 трлн тенге до 34,730 трлн тенге.

      Он пополнился на 3,839 трлн тенге, а большая часть этой суммы (3,808 трлн тенге) пришлась на прямые налоги от организаций нефтяного сектора. Инвестиционный доход фонда составил 7,07 трлн тенге.

      При этом было потрачено 5,947 трлн тенге средств на такие цели, как:

      • гарантированные трансферты – 2 трлн тенге, которые поступают в республиканский бюджет для финансирования различных государственных программ и проектов;
      • целевые трансферты – 3,6 трлн тенге, используемые в случае необходимости по решению президента при отсутствии альтернативных источников финансирования антикризисных программ и социально значимых и стратегически важных инфраструктурных проектов национального масштаба;
      • покрытие расходов, связанных с управлением фондом и проведением ежегодного внешнего аудита – 21,45 млрд тенге;
      • расходы на выплату целевых требований и оплату услуг, связанных с переводами и выплатами целевых накоплений – 326,5 млрд тенге.

      То есть изъятия из Нацфонда превысили поступления. Также была израсходована почти половина поступивших за год средств, включая инвестдоход фонда. Но в целом итоги 2024 года оказались положительными – общий объем средств вырос на 4,876 трлн тенге.

      В то же время текущий год пока что демонстрирует менее благоприятные результаты.

      Деньги и бочка с нефтью
      Нефть и деньги. Иллюстративное фото: LIgorko/Getty Images

      Состояние Нацфонда в 2025 году

      Согласно отчету Минфина, на 1 июля текущего года в Национальный фонд РК поступило 1,235 трлн тенге, в том числе 1,805 трлн тенге за счет прямых налогов от организаций нефтяного сектора, а также отрицательный инвестдоход в размере 584 млрд тенге.

      Однако за 6 месяцев текущего года общий объем фонда сократился на 1,9 трлн тенге и составил 32,821 трлн тенге. При этом было использовано 3,143 трлн тенге на:

      • гарантированные трансферты – 2 трлн тенге;
      • целевые трансферты – 1,12 трлн тенге;
      • покрытие расходов, связанных с управлением фондом и проведением ежегодного внешнего аудита – 23,663 млрд тенге.

      Другими словами, в январе-июне 2025 года расходы превышали доходную часть Нацфонда. В результате текущий убыток достиг 584,4 млрд тенге, а сами активы фонда сократились на 1,9 трлн тенге.

      Большая часть использованных средств выделена на пополнение республиканского бюджета.

      Ранее мы рассказывали, на что чаще всего тратят "детские" выплаты из Нацфонда Казахстана.

      А в прошлом году аналитики объяснили, почему не все деньги от продажи нефти становятся госдоходом государства.

      Также эксперт объяснил, почему невозможно узнать реальную стоимость нефти из Казахстана.

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