Казахстан оказался на последнем месте по росту зарплат в ЕАЭС

За последний год номинальная зарплата в Казахстане выросла на 10,7%, однако ее реальный рост с учетом инфляции составил лишь 1,2% – это худший показатель в ЕАЭС. Подробности читайте на NUR.KZ.

В первом квартале 2025 года средняя номинальная зарплата в Казахстане достигла 423 133 тенге – это на 2,7% меньше, чем было кварталом ранее, но сразу на 10,7% больше, чем было год назад.

Однако, как правило, у этих показателей есть нюансы:

во-первых, не все казахстанцы получают такие зарплаты – у многих суммы гораздо скромнее;

во-вторых, номинальный рост не учитывает инфляцию в стране.

Если взять в учет то, с какой скоростью растут цены в Казахстане, окажется, что зарплаты почти не меняются – их реальный рост с учетом инфляции составил лишь 1,2%. Как сообщает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), это самый низкий показатель среди всех стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕЭАС).

Так, лидером по реальному росту зарплат в первом квартале 2025 года стала Беларусь – 12,1%. Следом идет Кыргызстан – 10,7%. В Армении и России эти показатели составили 3,1% и 3,4% соответственно.

При этом Казахстан пока остается одним из лидеров по размерам зарплат, уступая лишь России. В долларовом эквиваленте средние оклады в странах ЕАЭС следующие:

Армения – 756 долларов;

Беларусь – 754 доллара;

Казахстан – 829 долларов;

Кыргызстан – 462 доллара;

Россия – 992 долларов.

Рост зарплат в странах ЕАЭС. Инфографика: Евразийская экономическая комиссия

Примечательно, что в долларовом выражении зарплаты в Казахстане вовсе не показали роста. Другими словами, казахстанцы стали зарабатывать в тенге больше, но в переводе на валюту суммы оказались ниже, чем год назад – все из-за ослабления тенге в первом квартале 2025 года.

Отметим, что в ряде регионов страны реальные зарплаты уменьшились и в тенге. О том, где именно казахстанцы пострадали от роста цен сильнее всего, мы рассказывали здесь.

Также напомним, что недавно Казахстан стал лидером по инфляции в ЕАЭС.

Между тем стоит отметить, что и ранее страна оказывалась на последнем месте по темпам роста реальной зарплаты.