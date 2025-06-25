Нужна ли Казахстану "национальная сеть АЗС", рассказал аналитик

Предложение о возврате приватизированных АЗС для регулирования рынка топлива предложил депутат. Однако это несет риски для экономики и противоречит поручению президента. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Депутат мажилиса Ерлан Абдиев предложил создать национальную сеть АЗС в Казахстане для контроля цен и качества топлива.

Аналитик Андрей Чеботарев считает, что такая инициатива противоречит курсу на приватизацию экономики и может негативно повлиять на нее.

По мнению эксперта, для экономики страны важнее рыночное формирование цен на топливо, а не наличие национального оператора АЗС.

Согласно сообщению Telegram-канала Finance.kz, депутат мажилиса Ерлан Абдиев предложил создать национальную сеть автозаправочных станций (АЗС) в Казахстане.

Отмечается, что это может быть осуществлено за счет возврата ранее проданных АЗС под контроль АО "КазМунайГаз", либо за счет открытия новой национальной сети. При этом текущее ее отсутствие называют "позорным" для Казахстана.

А наличие такой сети якобы помогло бы контролировать цены, качество топлива и энергетическую безопасность.

В свою очередь Андрей Чеботарев, аналитик и автор Finance.kz, указывает, что подобные инициативы несут больше негативный характер для экономики, чем пользу. При этом они прямо противоречат курсу на приватизацию экономику, озвученному президентом РК.

"Казахстан, согласно указу президента про либерализацию, движется к приватизации, а не к национализации. Мы – рыночная экономика, а это значит, что участие государства в операционной экономике должно уменьшаться, а не увеличиваться", – сообщает аналитик.

График. Иллюстративное фото: Dilok Klaisataporn/Getty Images

Также он отдельно указывает важность свободного ценообразования на рынке топлива, к которому уже приступили в Казахстане – регулирование цен было отменено в феврале текущего года.

"Правительство планомерно снимает регулярные ограничения с цен на топливо, чтобы этот рынок наконец-то заработал без вмешательства государства.

Депутат, видимо, просто забыл об этом, что у нас отпускают цены на топливо для того, чтобы отрасль развивалась, а зарплаты на НПЗ росли", – отмечает Андрей Чеботарев.

В то же время указывается, что Казахстан имеет один из самых доступных цен на бензин в мире. При этом в тех странах, где стоимость ниже, обычно топливо находится в дефиците. А продажи часто идут через "черный" рынок и по цене, соразмерной средней по миру – один доллар США за литр, или около 520 тенге по текущему курсу.

Таким образом, для экономики страны важно не наличие национального оператора, а рыночное и прозрачное формирование цен, что также отразится на доходах работников связанных с производством топлива сфер.

Напомним, что цены на бензин продолжают постепенно расти в Казахстане.

Они в итоге должны дойти до средних по ЕАЭС значений в рамках единого топливного рынка. Ранее мы подсчитали, сколько в таком случае будет стоить АИ-92.

Также свой прогноз о стоимости бензина озвучили эксперты.