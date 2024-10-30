Премии госслужащим за счет экономии запретили в Казахстане

В кулуарах мажилиса сегодня министр финансов Мади Такиев заявил, что теперь госорганы, которые сэкономили бюджетные средства, не могут перевести эти деньги на премии, передает корреспондент NUR.KZ.

"Давно хотел об этом сказать. Мы запретили Министерству финансов в лице казначейства переводить средства внутри счетов на премии. Если госорганы имеют экономию, то они не могут перевести эти деньги на премии. Эти деньги возвращаются в бюджет", - сообщил глава Минфина.

Он добавил, что возможность перевода премий закрыта в буквальном смысле.

Журналисты уточнили, смогут ли премировать госслужащих в целом из "внутренних источников" ведомств.

"Не будет премий. Мы закрыли 112-й код, по которому можно было направить деньги на премию, и откуда их получали", - сообщил Мади Такиев.

Напомним, что в феврале президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что госслужащие, работающие по 12 часов, должны быть поощрены.

Между тем в августе в Министерстве труда и социальной защиты населения рассказывали, сколько премий ежегодно положено казахстанцам.

Также в апреле мы писали о случае в Акмолинской области, где работникам одного из государственных учреждений незаконно платили каждый месяц премии по миллиону тенге. Примерно в это время выяснился другой такой же факт в Алматы - крупные вознаграждения выписывали себе главы медицинских организаций.

Глава Минфина Мади Такиев сообщал, во сколько обходится казахстанцам содержание чиновников. Он отметил, что за счет бюджета содержится не только госаппарат, но и сотрудники правоохранительных органов, а также военнослужащие.