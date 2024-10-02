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Казахстанцам, приравненным к госслужащим, могут разрешить вести бизнес

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Госслужащий
Госслужащий. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане лицам, приравненным к госслужащим, хотят разрешить вести бизнес. Соответствующий законопроект одобрил в первом чтении мажилис, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу палаты.

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, мажилис одобрил в первом чтении законопроект по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции.

Поправки касаются антикоррупционного законодательства.

"По обращению гражданина Конституционный суд рассмотрел статью 13 Закона "О противодействии коррупции" и признал ее несоответствующей пункту 4 статьи 26 и пункту 1 статьи 39 Конституции. А именно: в части установления ограничения права на свободу предпринимательской деятельности лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций.

В связи с этим законопроектом уточняется круг должностных лиц, на которые распространяются антикоррупционные ограничения, связанные с запретом на занятие деятельностью, не совместимой с выполнением государственных функций. Теперь под эти ограничения не подпадают лица, осуществляющие управленческие функции в РГП, коммунальных предприятиях и коммунальных госучреждениях", - говорится в сообщении ведомства.

Однако уточняется, что они не вправе участвовать в деятельности коммерческой организации, заниматься предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью, если она препятствует выполнению ими должностных обязанностей, влечет использование служебного имущества или создает конфликт интересов.

Ранее сообщалось о том, что в Казахстане для обеспечения прозрачности при отборе госслужащих были разработаны новые правила и запущен специальный интернет-портал.

Также недавно стало известно, сколько госслужащих работает в Казахстане. Сообщалось, что фактическая численность госслужащих составляет порядка 83 тыс. человек.

Выступая на форуме Президентского молодежного кадрового резерва в феврале, Касым-Жомарт Токаев отметил, что госслужащие, работающие по 12 часов, должны быть поощрены. Президент также добавил, что на государственной службе сейчас ощущается определенный дефицит сильных отраслевых специалистов.

Тогда же Токаев высказался о женщинах на госслужбе и заявил, что они ведут себя более ответственно и менее подвержены коррупционным проявлениям и действиям.

Он также призвал активнее использовать искусственный интеллект в госслужбе.

Напомним также, что ранее в Агентстве по делам госслужбы рассказали о мерах, принятых для сохранения "баланса между семьей и карьерой" у казахстанских госслужащих.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2168527-kazahstancam-priravnennym-k-gossluzhashchim-mogut-razreshit-vesti-biznes/

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