"Не перебарщивая с зарплатами и премиями": Токаев призвал поощрять госслужащих

Выступая на форуме Президентского молодежного кадрового резерва, Касым-Жомарт Токаев отметил, что госслужащие, работающие по 12 часов, должны быть поощрены, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент РК отметил, что на государственной службе сейчас ощущается определенный дефицит сильных отраслевых специалистов.

"Тем временем в стране достаточно успешных людей в сферах бизнеса, сельского хозяйства, финансов, медицины, образования и других секторах. Нужно задействовать потенциал таких кадров, ориентированных на конкретный результат и потребности потребителя.

Необходимо продолжить внедрение гибридной модели государственной службы. Для этого предстоит детально проработать вопросы более свободного, менее регламентированного приема на госслужбу квалицированных кадров из частного сектора", – сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что для повышения привлекательности государственной службы необходимо установить заработную плату, конкурентную с частным сектором.

"Считаю, что государственные служащие, которые находятся на работе, как правило, с 8-9 утра и до 8-9 вечера, должны получать определенную материальную компенсацию, но не перебарщивая с заработными платами и премиями.

Вопрос актуальный. Мы будем решать его именно в пользу государственных служащих. Вопрос с жильем также нужно решать соответствующим образом. В этой связи стоит обратить внимание на опыт Сингапура и других стран. Необходимо рассмотреть эффективные подходы и методы в системе государственного управления", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня президент РК принял участие в форуме Президентского молодежного кадрового резерва.

Он обратился к молодым казахстанцам и напомнил, что сейчас страна вступает в очень трудное время.

"Мы видим, какие потрясения происходят за рубежом. Я возлагаю на вас большие надежды. Я буду делать все возможное, чтобы поддерживать вашу работу во всех секторах. Вы должны быть готовы служить своей стране, служить нашей родине", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также высказался о женщинах на госслужбе и заявил, что они ведут себя более ответственно и менее подвержены коррупционным проявлениям и действиям.

Он также призвал активнее использовать искусственный интеллект в госслужбе.

Напомним, ранее в Агентстве по делам госслужбы рассказали о мерах, принятых для сохранения "баланса между семьей и карьерой" у казахстанских госслужащих.