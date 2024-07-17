Почему половина расходов казахстанцев приходится на еду, рассказали в Нацбанке

В Казахстане затраты населения на еду могут превышать 60% от общих расходов. Причина кроется в привычке граждан готовить еду самим, а также в уровне их благосостояния. Подробности читайте на NUR.KZ.

Казахстанцы тратят значительные средства на продовольственные товары. Так, например, ранее стало известно, что в 1 квартале 2024 года расходы на продукты питания и безалкогольные напитки составили порядка 131,3 тыс. тенге на душу населения.

В целом же, если рассматривать общие расходы граждан, то окажется, что больше половины из них приходится именно на покупку продуктов питания. Это подтверждается и экономическим исследованием, которое провел Национальный банк РК.

Так, согласно данным Нацбанка, в структуре расходов домохозяйств в 2022 году доля продовольственных товаров в зависимости от регионов варьировалась от 42% в Астане до 61% в Мангистауской области. Для понимания, во многих развитых странах доля продуктов питания не достигает и 15% в общих расходах.

Как считают в Нацбанке, одной из причин высоких расходов являются устоявшиеся привычки, связанные с приготовлением еды и питанием дома. На питание в кафе и ресторанах казахстанцы тратят совсем немного – в 2022 году доля таких расходов составляла лишь 2,2%.

Также на высокий уровень расходов на продукты питания влияет уровень благосостояния населения.

"Регионы с самыми низкими потребительскими расходами на душу населения и высокой долей затрат на покупку продуктов питания характеризуются относительно низким уровнем платежеспособности по стране. В их числе Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская и Мангистауская области", – отмечается в исследовании Нацбанка.

При этом аналитики отметили небольшое ухудшение материального положения населения, выраженное в снижении медианы соотношения доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума. Происходит это из-за того, что прожиточный минимум в стране растет быстрее, чем доходы граждан.

Напомним, ранее стало известно, что качество жизни в городах Казахстана начало падать – если в 2022 году средний показатель составлял 4,8 из 10 баллов, в 2023 году он опустился до 4,6 балла.