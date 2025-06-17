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    Финансы

      В каких регионах Казахстана снизился рост цен

      Опубликовано:

      Женщина покупает продукты в супермаркете
      Покупка продуктов. Иллюстративное фото: Minerva Studio/Getty Images

      Несмотря на то, что инфляция ускоряется, в ряде регионов Казахстана зафиксировали ее снижение. Сильнее всего замедлился рост цен в Астане – сразу на 1 процентный пункт. Подробности читайте на NUR.KZ.

      На 1 июня 2025 года инфляция в Казахстане достигла 11,3%. За месяц цены на товары и услуги в среднем выросли на 0,9%.

      Между тем не по всей стране цены растут с одинаковой скоростью. Как отмечает Национальный банк РК, в мае инфляция ускорилась в 16 регионах и в трех, наоборот, замедлилась.

      Сильнее всего темпы годовой инфляции снизились в Астане – сразу на 1 процентный пункт (п.п.) за месяц – до 12,8%. На 0,1 п.п. также уменьшился рост цен в Карагандинской и Мангистауской областях – до 12,7% и 10% соответственно.

      Акмолинская область стала единственным регионом, где годовая инфляция не изменилась и второй месяц подряд составляет 11,8%.

      Рост цен в регионах Казахстана (май 2025 года)
      Рост цен в регионах Казахстана. Инфографика: Национальный банк РК

      Самый высокий рост цен на продовольственные товары в мае был зафиксирован в Акмолинской области – 11,8% за год. Также отметились Карагандинская и Западно-Казахстанская области – 11,1% и 10,9% соответственно.

      Непродовольственные товары сильнее всего подорожали в Туркестанской области – сразу на 14,2%. С заметным отставанием на втором месте расположилась Северо-Казахстанская область с показателем 10,9%. Область Ұлытау оказалась на третьем месте с ростом цен на 10,8%.

      Что касается сферы платных услуг, то они сильнее всего подорожали в Алматы – сразу на 22,5% за год. Сильный рост был зафиксирован также в Карагандинской, Жамбылской и Западно-Казахстанской областях: 17,1%, 16,7% и 18,3% соответственно.

      Рост цен в регионах Казахстана (май 2025 года)
      Рост цен в регионах Казахстана. Инфографика: Национальный банк РК

      Стоит отметить, что рост цен даже в отдельных категориях не однороден. Например, некоторые социально значимые продовольственные товары сильно дорожают в стране, а другие, наоборот, дешевеют.

      Недавно мы рассказывали о росте цен в кинотеатрах. Подробнее о том, где сейчас продаются самые дорогие билеты, можно узнать здесь.

      Также ранее стало известно, что Казахстан стал лидером по росту цен в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

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