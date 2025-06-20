Казахстан по-прежнему лидирует по росту цен на товары и услуги в ЕАЭС
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К лету инфляция в Казахстане выросла до 11,3%. В то же время в Евразийском экономическом союзе в среднем идет снижение – до 9,7%. Как растут цены на товары и услуги в ЕАЭС, узнали журналисты NUR.KZ.
В прошлом месяце Казахстан стал "лидером" среди стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по темпам роста цен на товары и услуги – до этого долгое время "первое место" держала за собой Россия.
Последние данные говорят о том, что картина никак не изменилась. На 1 июня 2025 года инфляция в Казахстане достигла 11,3% – это, согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), по-прежнему является самым высоким показателем в ЕАЭС.
Более того, в союзе наблюдается другая тенденция – общий показатель инфляции снизился до 9,7%. В первую очередь это произошло за счет России, где темпы роста цен упали с 10,2% до 9,9%. В остальных странах они следующие:
- Кыргызстан – рост до 8%;
- Беларусь – рост до 7,1%;
- Армения – рост до 4,3%.
Стоит отметить, что Казахстан не является бесспорным "лидером" по росту цен. Страна отличается самой высокой инфляцией на непродовольственные товары (9%) и в сфере платных услуг (16%).
При этом продовольственные товары подорожали на 9,6%. Такой же прирост наблюдается в Беларуси, а в Кыргызстане и России цены на продукты растут быстрее – плюс 9,9% и 12,5% соответственно.
Армения является единственной страной в ЕАЭС, где наблюдается дефляция, то есть снижение цен, на непродовольственные товары, правда, только на 0,1% за год.
|Годовая инфляция в странах-участницах Евразийского экономического союза
(май 2025 года)
|Страна
|Общая
|Продовольственные
товары
|Непродовольственные
товары
|Платные
услуги
|ЕАЭС
|9,7%
|11,9%
|5,1%
|12,2%
|Армения
|4,3%
|7,2%
|-0,1%
|3,1%
|Беларусь
|7,1%
|9,6%
|3,6%
|7,2%
|Казахстан
|11,3%
|9,6%
|9,0%
|16,0%
|Кыргызстан
|8,0%
|9,9%
|5,5%
|5,5%
|Россия
|9,9%
|12,5%
|4,8%
|12,6%
|По даным Евразийской экономической комиссии
В целом же стоит отметить, что инфляция в Казахстане неоднородна – есть регионы, где темпы роста цен на товары и услуги замедляются. Об этом мы подробно рассказывали здесь.
Однако важно учесть, что инфляция все равно негативно сказывается на благосостоянии граждан, особенно если учесть, что реальные зарплаты в Казахстане почти не растут.
Также отметим, что инфляция напрямую влияет на расходы казахстанцев, которые за последний год выросли в среднем более чем на 10%. Особенно это касается трат на продукты питания и оплату услуг.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2257647-kazahstan-po-prezhnemu-lidiruet-po-rostu-cen-na-tovary-i-uslugi-v-eaes/
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