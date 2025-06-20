Казахстан по-прежнему лидирует по росту цен на товары и услуги в ЕАЭС

К лету инфляция в Казахстане выросла до 11,3%. В то же время в Евразийском экономическом союзе в среднем идет снижение – до 9,7%. Как растут цены на товары и услуги в ЕАЭС, узнали журналисты NUR.KZ.

В прошлом месяце Казахстан стал "лидером" среди стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по темпам роста цен на товары и услуги – до этого долгое время "первое место" держала за собой Россия.

Последние данные говорят о том, что картина никак не изменилась. На 1 июня 2025 года инфляция в Казахстане достигла 11,3% – это, согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), по-прежнему является самым высоким показателем в ЕАЭС.

Более того, в союзе наблюдается другая тенденция – общий показатель инфляции снизился до 9,7%. В первую очередь это произошло за счет России, где темпы роста цен упали с 10,2% до 9,9%. В остальных странах они следующие:

Кыргызстан – рост до 8%;

Беларусь – рост до 7,1%;

Армения – рост до 4,3%.

Стоит отметить, что Казахстан не является бесспорным "лидером" по росту цен. Страна отличается самой высокой инфляцией на непродовольственные товары (9%) и в сфере платных услуг (16%).

При этом продовольственные товары подорожали на 9,6%. Такой же прирост наблюдается в Беларуси, а в Кыргызстане и России цены на продукты растут быстрее – плюс 9,9% и 12,5% соответственно.

Армения является единственной страной в ЕАЭС, где наблюдается дефляция, то есть снижение цен, на непродовольственные товары, правда, только на 0,1% за год.

Годовая инфляция в странах-участницах Евразийского экономического союза

(май 2025 года) Страна Общая Продовольственные

товары Непродовольственные

товары Платные

услуги ЕАЭС 9,7% 11,9% 5,1% 12,2% Армения 4,3% 7,2% -0,1% 3,1% Беларусь 7,1% 9,6% 3,6% 7,2% Казахстан 11,3% 9,6% 9,0% 16,0% Кыргызстан 8,0% 9,9% 5,5% 5,5% Россия 9,9% 12,5% 4,8% 12,6% По даным Евразийской экономической комиссии

В целом же стоит отметить, что инфляция в Казахстане неоднородна – есть регионы, где темпы роста цен на товары и услуги замедляются. Об этом мы подробно рассказывали здесь.

Однако важно учесть, что инфляция все равно негативно сказывается на благосостоянии граждан, особенно если учесть, что реальные зарплаты в Казахстане почти не растут.

Также отметим, что инфляция напрямую влияет на расходы казахстанцев, которые за последний год выросли в среднем более чем на 10%. Особенно это касается трат на продукты питания и оплату услуг.