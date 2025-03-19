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Больше половины расходов казахстанцев по-прежнему уходит на продовольствие

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Женщина удивленно смотрит на фискальный чек
Фискальный чек. Иллюстративное фото: sefa ozel/Getty Images

Среднедушевые расходы в Казахстане достигли 309 257 тенге за квартал. Это на 11,6% больше, чем было год назад. Больше половины средств граждане тратят на продовольствие. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане большую часть расходов населения "традиционно" занимают продовольственные товары. Например, в третьем квартале 2024 года общие денежные расходы казахстанцев составляли 295 940 тенге в среднем на душу населения, из которых порядка 148 026 тенге (50%) шли исключительно на продовольствие.

Как оказалось, к концу 2024 года картина не сильно изменилась. Средние денежные расходы населения за четвертый квартал, согласно данным Бюро национальной статистики, составили 309 257 тенге на человека за три месяца – это на 4,5% больше, чем было кварталом ранее, и сразу на 11,6% выше аналогичного показателя за 2023 год.

Непосредственно на потребительские расходы приходится 91,7% суммы, или 283 723 тенге за квартал:

  • на продовольственные товары – 155 099 тенге (50,1%);
  • на непродовольственные товары – 71 595 тенге (23,2%);
  • на платные услуги – 57 029 тенге (18,4%).

Оставшаяся сумма приходится на материальную помощь родственникам и алименты (6 130 тенге, или 2%), налоги, платежи и другие выплаты (345 тенге, 0,1%) и кредиты (19 059 тенге, 6,2%).

Важно: суммы могут показаться нереалистично маленькими, и всему виной способ подсчета. Так как сумма рассчитана в среднем на душу населения, в учет идут также и те граждане, у которых, например, нет штрафов, кредитов или обязанности платить алименты. Из-за них итоговая сумма заметно уменьшается.

Отметим, что статья расхода "продовольственные товары" в свою очередь также делится на несколько позиций:

  • продукты питания и напитки – 140 939 тенге в квартал;
  • питание вне дома – 7 180 тенге;
  • алкоголь – 2 086 тенге;
  • табачная продукция – 4 478 тенге.
Денежные расходы казахстанцев в 4 квартале 2024 года
(на душу населения)
Общие расходы ₸309 257
Потребительские расходы ₸283 723
Продовольственные товары ₸155 099
- Продукты питания ₸140 939
- Питание вне дома ₸7 180
- Алкогольные напитки ₸2 086
- Табачные изделия ₸4 478
Непродовольственные товары ₸71 595
Платные услуги ₸57 029
По данным Бюро национальной статистики

Таким образом, можно отметить, что казахстанцы по-прежнему тратят большую часть своих средств на продовольствие. Для понимания: в развитых странах доля расходов на продовольственные товары не превышает 15%. Показатель свыше 50% наблюдается, как правило, только в бедных странах Азии и Африки.

Напомним, ранее в Нацбанке объяснили высокие расходы казахстанцев на продовольственные товары не только их уровнем благосостояния, но и привычкой готовить еду дома самостоятельно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2229227-bolshe-poloviny-rashodov-kazahstancev-po-prezhnemu-uhodit-na-prodovolstvie/