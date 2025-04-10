"Я не знаю, как жить": цены на мясо возмутили казахстанцев (видео)

В Казахстане продолжает дорожать мясо – по словам казахстанцев, продукт превращается в деликатес. Причиной роста цен стал спрос на зарубежном рынке, передает телеканал "Астана".

За последние пару месяцев говядина выросла в цене на 500 тенге. Если раньше за килограмм говядины астанчане отдавали 2800 тенге, то теперь цены доходят до 3100-3300 тенге.

Как отмечают аналитики, уже три месяца подряд цены на мясо заметно растут. Если в 2024-м этот продукт за весь год подорожал на 3,5%, то за 3 месяца 2025-го этот показатель достиг почти 6%. При этом дорожает в основном говядина и баранина.

"В 2024 году мясо 2500-2800 тенге было говядина. 5 января, когда мы пошли на закуп на оптовой базар, тогда там было уже 3200-3300 за кг", - рассказала предприниматель Жамиля Калдыбекова.

Все продавцы в один голос утверждают, что цены поднялись из-за спроса со стороны основных покупателей: Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Они готовы покупать казахстанское мясо по 3100 тенге за килограмм оптом. По такой же цене его приходится закупать уже и местным бизнесменам. Казахстанцы же, глядя на ценники, сравнивают обычное мясо с деликатесами.

"Я пришла, удивилась, почему такая цена? Конечно, намного подорожало, это куда годится? Я не знаю, как жить!",

"Сейчас продукты и мясо, наверное, это деликатес. Мы уже в основном даже курицу чаще берем, потому что она более доступна", - делятся астанчане.

Схожая ситуация наблюдается и в других регионах страны. Например, в Костанае и Павлодаре мясники также жалуются на высокую закупочную цену. Себестоимость едва отличается от конечной для реализации.

"Нам тоже тяжело. На базаре, видите же, людей нет. Закупочная цена очень дорогая. На говядину, например, 2800 - 2900 закупочная. А почем нам продавать? Например, мы продаем по 3300 - 3500 тг, а покупатели уже не хотят, потому что для них это дорого", - признается продавец Гульсум Нуралинова.

Власти причину удорожания связывают со спросом на зарубежном рынке и при этом заявляют об отсутствии дефицита на внутреннем. А вот глава Мясного союза Казахстана Максут Бактибаев считает, что всему виной то, что скот в стране стало держать просто невыгодно. Фермеры за последние 6 лет сократили поголовье на 2 млн.

"В условиях, когда у нас 8 млн голов скота, а рынок внутренний маленький, начинается что? Демпинг. Покупают скот по 1500 - 1600 тенге. Это ниже себестоимости на 20%. И вот так продолжалось 4-5 лет. За эти годы 2 млн голов было вырезано фермерами, потому что им просто стало невыгодно заниматься этим: зарплата, кредиты – все это нужно закрывать, поэтому они были вынуждены продавать скот", – считает гендиректор ОЮЛ "Мясной союз Казахстана" Максут Бактибаев.

Однако в министерстве сельского хозяйства напротив сообщили о расширении географии экспорта мяса, при этом признали, что есть определенные ограничения на продажу живого скота в зарубежные страны. В ведомстве отметили, что объем производства за прошлый год увеличился примерно на 4%.

"В 2024–2025 годах успешно открыты новые направления. Так, в Азербайджан можно поставлять верблюдов, молоко, мясо КРС, МРС и птицы, в Монголию – живой МРС, в Грузию –живой КРС, в Марокко – корма, в Иран – шкуры животных с марта 2025 года, в ЕС – мед с февраля 2025 года", – сообщил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков.

Эксперты же считают, что сейчас нужно восстанавливать поголовье. При этом уйдет на это не менее четырех лет. Но если не начать эту работу сейчас, цены на рынке вырастут еще больше.

Напомним, ранее казахстанцы, живущие в южных регионах страны, пожаловалось на сильное подорожание мяса, и это притом, что Казахстан является экспортером говядины в соседние страны.

Также ранее мы рассказывали о том, что в целом население Казахстана стало чаще есть мясо: потребление выросло на 2,4% за год. Правда, расходы увеличились еще больше – сразу на 12,6%.

А в феврале глава Минсельхозу объяснял, почему мясо так сильно выросло в цене.