Говядина дорожает: сколько мяса едят в Казахстане и в мире

Казахстанцы потребляют почти 20 килограммов говядины в год – это больше, чем во многих странах Европы. При этом сейчас мясо в стране стоит на 6,2% дороже, чем год назад. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Многие товары и услуги в Казахстане дорожают – инфляция к марту 2025 года ускорилась до 9,4%. Не стала исключением и мясная продукция, которая, согласно данным портала EnergyProm, за последний год в среднем подорожала на 6,2%.

Средняя стоимость мяса птицы выросла на 6,2%, баранины – на 4,3%, конины – на 2,2%, а свинины – на 2,1% за год. Однако сильнее всего выросли цены на говядину – сразу на 7,9%. Примечательно, что они росли и в прошлом году

Рост цен. Инфографика: energyprom.kz

С учетом роста цен говядина по состоянию на 4 марта 2025 года в среднем по Казахстану стоила около 2,8 тыс. тенге за килограмм. Выше всего цены фиксировались в Актау и Жезказгане – в среднем 3,1 тыс. тенге.

Дорогое мясо также было в Астане, Усть-Каменогорске и Кокшетау – 3 тыс. тенге за килограмм. В Алматы средний ценник составлял 2,8 тыс. тенге, а в Шымкенте – 2,6 тыс. тенге.

Однако эти цены касаются только лопаточно-грудной части, которая считается социально значимым продуктом в стране.

Средние цены. Инфографика: energyprom.kz

Для сравнения: говяжья вырезка стоит намного дороже – согласно мировой базе данных, около 7,4 доллара за килограмм, то есть более 3,7 тыс. тенге по текущему курсу.

Впрочем, это все равно дешевле, чем во многих странах мира. Та же вырезка в Кыргызстане стоит 7,6 доллара, в России – 7,8 доллара, а в Узбекистане – 8,1 доллара.

Самые высокие цены на говядину фиксируются в Швейцарии – 44,3 доллара за килограмм вырезки. А самыми низкими ценами отличился Пакистан – 4 доллара за килограмм.

Цены на говядину. Инфографика: energyprom.kz

Интересно, что именно говядина является самым популярным мясом у казахстанцев. Так, потребление всех мясных продуктов в третьем квартале 2024 года в Казахстане достигло 20,5 килограмма на душу населения – и только на говядину пришлось порядка 6,3 килограмма за три месяца. И это притом, что в учет также входили колбасы, фарш и прочие мясные продукты.

Примечательно, что потребление говядины в Казахстане одно из самых высоких в мире. Согласно мировому рейтингу, среднестатистический казахстанец в год потребляет около 19,9 килограмма говядины.

Это больше, чем, например, в России (8,2 килограмма), Китае (5 килограмма) или даже в странах Европейского союза (9,2 килограмма). Также можно отметить, что среди 38 государств Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), среднее потребление говядины также ниже, чем в Казахстане – всего 13,8 килограмма в год.

Лидерство по потреблению говядины на одного человека в год в мире занимают Аргентина (34,4 килограмма), США (24,7 килограмма) и Австралия (23,7 килограмма килограмма).

Потребление говядины в разных странах мира. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, ранее казахстанцы, живущие в южных регионах страны, пожаловалось на сильное подорожание мяса, и это притом, что Казахстан является экспортером говядины в соседние страны.

Также ранее мы рассказывали о том, что в целом население Казахстана стало чаще есть мясо: потребление выросло на 2,4% за год. Правда, расходы увеличились еще больше – сразу на 12,6%.