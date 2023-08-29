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Где дешевле купить продукты в Алматы: в магазине "у дома" или крупном супермаркете

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Женщина смотрит в чек в магазине
Товарный чек. Иллюстративное фото: sergeyryzhov/Getty Images

В магазинах "у дома" бывают не самые лучшие условия для крупных покупок. Супермаркеты предлагают более разнообразный ассортимент и выдают подробный чек. А как там обстоят дела с ценами, узнали журналисты NUR.KZ.

У многих казахстанцев в шаговой доступности от дома есть небольшой магазин с самым необходимым набором повседневных товаров. Но он может отличаться ограниченным ассортиментом и "плавающими" ценниками.

То есть владельцы и продавцы магазинов "у дома" могут менять цены по своему усмотрению и не фиксировать их, потому что зачастую не применяют контрольно-кассовую машину и не выдают фискальных чеков.

Поэтому в таких мелких торговых точках может быть неудобно брать большое количество продуктов, так как нет особого выбора и без товарного чека сложно вспомнить цены на приобретенные товары.

В супермаркетах, наоборот, ассортимент больше и все цены фиксируются. Еще удобнее онлайн-супермаркет, где не надо отдельно искать ценники и можно сортировать товары по своему усмотрению.

Не компенсируются ли все эти удобства более высокими ценами – мы проверили это, сравнив стоимость продуктов в безымянном магазине "у дома", расположенном в одном из спальных районов Алматы, с двумя крупными сетями супермаркетов страны.

Первый – это Magnum. У данной сети супермаркетов есть как физические торговые точки в нескольких регионах Казахстана, так и возможность онлайн-покупок, которой мы и воспользовались.

А второй – это Small. Магазины под таким названием можно найти в разных городах Казахстана, в том числе и Алматы. Один из них мы и посетили. При этом своего сервиса доставки у компании нет, только сторонние.

Отметим, что мы фиксировали цены на абсолютно идентичные продукты питания, которые казахстанцы употребляют в повседневной жизни.

Данные были собраны 27-28 августа.

  • Мука

В первую очередь мы отправились в магазин "у дома" за мукой. Килограммовая упаковка "Цесна" там стоит 400 тенге, что дешевле, чем супермаркетах Magnum (415 тенге) и Small (425 тенге).

Купюры и монеты тенге лежат в муке
Мука и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
  • Рожки

Упаковка рифленых рожек той же марки массой 400 граммов в магазине возле дома стоит 340 тенге. Это дешевле, чем в Magnum (365 тенге), но дороже, чем в Small (279 тенге). У последнего продавца они, к слову, продавались на акции. Без нее цена составляет 355 тенге.

  • Сосиски

Стоимость упаковки сливочных сосисок фирмы "Папа может" массой 450 граммов в магазине "у дома" между тем равна 1 050 тенге, что намного дешевле, чем в Magnum (1 529 тенге) и Small (1 869 тенге).

  • Томатная паста

525 граммов томатная паста "Цин-Каз" в стеклянной банке у ближайшего продавца стоит 950 тенге. Данный товар, наоборот, оказался дороже, чем в Magnum (945 тенге) и Small (890 тенге).

  • Майонез

Похожая ситуация наблюдается и с майонезом. Стоимость 800-граммовой банки провансаля жирностью 67% под маркой "3 желания" в магазине "у дома" равна 1 320 тенге. В Magnum этот продукт на акции и стоит 1 205 тенге (1 379 – без акции). А в Small его цена составляет 1 214 тенге.

  • Зеленый горошек

Жестяная банка зеленого горошка марки Bonduelle объемом 425 миллилитров у продавца рядом с домом стоит 670 тенге. В Magnum она между тем значительно дороже – 809 тенге, а в Small цена практически такая же – 685 тенге.

  • Консервированная кукуруза

"У дома" столько же (670 тенге) стоит и сладкая консервированная кукуруза тех же марки и объема. В Magnum ее стоимость также значительно выше – 779 тенге, а в Small акционная цена намного ниже – 535 тенге. Без акции она здесь стоит 687 тенге.

  • Сметана

Сметана "Умут и Ко" жирностью 20% и весом 700 граммов в магазине возле дома стоит 805 тенге. В Magnum данный продукт дороже (855 тенге), даже несмотря на наличие акции. Изначальная цена здесь составляет 899 тенге. А в Small аналогичный товар на акции стоит всего 699 тенге. Но без скидки его цена составляет 920 тенге.

Тарелки со сметаной стоят на столе
Сметана. Иллюстративное фото: Codreanu Horea/500px/Getty Images
  • Йогурт

Клубничный "Живой йогурт" от компании FoodMaster объемом 110 граммов и жирностью 1,5% в магазине "у дома" при этом стоит немного дороже, чем в крупных сетях – 190 тенге. В Magnum его цена между тем равна 184 тенге, а в Small – 179 тенге.

  • Геркулес

Овсяные хлопья "Геркулес" под торговой маркой "Царь" в упаковке массой 400 граммов у ближайшего продавца, наоборот, отличились дешевизной – 375 тенге. При этом в Magnum они со скидкой продаются за 509 тенге (635 тенге – без акции), а в Small – целых 715 тенге.

  • Молоко

Стоимость тетрапакета молока Adal жирность 2,5% и объемом 925 миллилитров в магазине "у дома" составляет 630 тенге. Она ниже, чем в Magnum (669 тенге), но выше, чем в Small (539 тенге). В последней сети, к слову, данный продукт на акции, без которой его стоимость составляет 760 тенге.

  • Чай

Похожая ситуация наблюдается и с черным гранулированным кенийским чаем Beta Tea в упаковке массой 250 граммов. Возле дома он стоит 1 140 тенге, в Magnum – дороже (1 295 тенге), а в Small – наоборот, дешевле (849 тенге со скидкой). Без акции стоимость чая в последней сети магазинов составляет 1 280 тенге.

  • Сушки

Ну и 200 граммов сушек "Малютка" с маком от компании "Трапеза" к чаю в магазине "у дома" мы нашли за 480 тенге. В онлайн-супермаркете Magnum они между тем стоят дороже – 539 тенге, а в одном из филиалов сети Small – 595 тенге.

Таким образом, общая стоимость набора вышеуказанных товаров в небольшом безымянном магазине, который находится в спальном районе Алматы, составила 9 020 тенге.

В онлайн-магазине Magnum цена за аналогичные наименования в корзине с учетом различных акций для алматинца составила 10 098 тенге.

А в одном из магазинов сети Small в Алматы эти же продукты питания стоят 9 473 тенге.

То есть в данном случае совершить повседневные покупки оказалось выгоднее у ближайшего продавца, чем в супермаркетах. В онлайн-магазине Magnum это оказалось сделать дороже всего. А Small расположился посередине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2034265-gde-deshevle-kupit-produkty-v-almaty-v-magazine-u-doma-ili-krupnom-supermarkete/

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