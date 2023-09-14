Треть расходов на продукты питания приходится на мясо в Казахстане

Расходы казахстанцев на продукты питания во втором квартале 2023 года составили 124,4 тыс. тенге на человека. Треть денег при этом ушло на мясо. С тратами на еду ознакомились журналисты NUR.KZ.

Во втором квартале 2023 года общие расходы среднестатистического казахстанца составили порядка 260,8 тыс. тенге. Большая часть денег ушла на потребительские расходы, то есть на продовольствие, непродовольственные товары и оплату услуг.

Значительную часть средств казахстанцы при этом тратят на продукты питания. По данным Бюро национальной статистики, затраты на одного человека во втором квартале составили 124,4 тыс. тенге или примерно 41,5 тыс. тенге в месяц.

Данная сумма может показаться небольшой, однако она является условной. При расчете аналитики берут общие расходы и делят их между всеми жителями страны, учитывая даже младенцев, которые питаются только молоком матери. То есть это средний показатель.

На какие продукты питания уходит больше всего средств

Больше всего денег казахстанцы тратят на мясные продукты. На них приходится 33,4% от общих затрат на продукты питания. В денежном выражении средняя сумма на одного человека составила 41,5 тыс. тенге за квартал. Напомним, ранее стало известно, что многие популярные виды мяса в Казахстане сильно выросли в цене.

Следом по размерам расходов идут хлебобулочные изделия и крупы. На них среднестатистический казахстанец во втором квартале 2023 года потратил чуть больше 19 тыс. тенге (15,33% от общей суммы расходов на еду).

Дальше в разрезе расходов идут фрукты (10,4 тыс. тенге или 8,34% от суммы расходов), овощи (10,1 тыс. тенге или 8,14%) и "молочка" (13,2 тыс. тенге или 10,61%).

На сахар и кондитерские изделия среднестатистический казахстанец тратил во втором квартале примерно 8,3 тыс. тенге (6,66%). Расходы на рыбу и морепродукты составили 5,2 тыс. тенге (4,17%), а на безалкогольные напитки – 5,2 тыс. тенге (4,19%).

Меньше всего жители страны тратили на куриные яйца – 2,7 тыс. тенге (2,16%) и на продовольственные товары, которые аналитики не отнесли к вышеперечисленным категориям – около 2 тыс. тенге или 1,6% от общей суммы квартальных расходов на продукты питания.

Расходы казахстанцев на продукты питания. Источник: Бюро национальной статистики

Стоит отметить, что величина расходов может сильно отличаться в зависимости от региона, в котором проживают казахстанцы. Так, например, самые большие расходы на хлебобулочные изделия и крупы зафиксированы в Алматинской области (23 019 тенге за квартал), а самые низкие – в Акмолинской (15 585 тенге).

Больше всего денег на мясо и мясопродукты тратили жители Алматы (55 020 тенге за квартал), а меньше всего – жители Актюбинской области (33 997 тенге).

По затратам на молочные продукты также в лидерах оказался Алматы (19 760 тенге), а наименьшими затратами отличилась Туркестанская область (7 398 тенге).

Таким образом, можно узнать общую картину потребительской корзины среднестатистического казахстанца. Причем важно понимать, что перечисленные продукты сильно отличаются в цене. Поэтому, например, затраты на мясо у казахстанцев в разы превышают затраты на хлеб, хотя последний потребляют чаще.

Ранее мы рассказывали о том, что больше половины всех расходов казахстанцев приходится именно на продукты питания.