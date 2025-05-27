Доллар не нужен: спрос на валюту упал в Казахстане

В апреле нетто-продажи доллара в Казахстане составили 66,9 млрд тенге. Такого низкого спроса не было с июня 2022 года. Покупали ли жители страны другую валюту, читайте в материале NUR.KZ.

Спрос на доллары падает второй месяц подряд. По данным Национального банка РК, в апреле 2025 года население Казахстана обеспечило нетто-продажи (продажа минус покупка валюты обменными пунктами) доллара на 66,9 млрд тенге – это на 9,47% меньше, чем было в марте, и сразу на 54,01% меньше прошлогоднего показателя.

Более того, таких низких продаж доллара не наблюдалось уже несколько лет. Последний раз более низкий спрос на американскую валюту был зафиксирован в июне 2022 года – тогда "чистые" продажи доллара составили всего 42,4 млрд тенге.

Примечательно, что сразу в трех регионах страны – Восточно-Казахстанской, Алматинской областях и области Абай – в апреле зафиксировали отрицательные продажи доллара. Если говорить простым языком: население чаще продавало валюту в обменные пункты, а не покупало ее.

Что происходило с другими валютами:

евро сдает позиции. Нетто-продажи составили всего 4,9 млрд тенге. За месяц спрос упал на 57,9%, а за год – более чем на 85%. В 11 регионах страны евро чаще сдавали, чем покупали;

Нетто-продажи составили всего За месяц спрос упал а за год – более чем В 11 регионах страны евро чаще сдавали, чем покупали; рубль на "дне". Пятый месяц подряд фиксируются отрицательные нетто-продажи – почти минус 31 млрд тенге. В прошлом месяце нетто-продажи составили минус 18,9 млрд тенге. Население чаще ставало рубли в 6 регионах страны. Самое большое падение наблюдается в Астане – минус 30 млрд тенге ;

Пятый месяц подряд фиксируются отрицательные нетто-продажи – почти В прошлом месяце нетто-продажи составили Население чаще ставало рубли в 6 регионах страны. Самое большое падение наблюдается в Астане – ; юань "выстрелил". За месяц нетто-продажи выросли с минус 9,3 млн тенге до плюс 148,6 млн . Год назад показатель был минус 31,1 млн ;

За месяц нетто-продажи выросли с минус 9,3 млн тенге . Год назад показатель был ; фунт стерлингов "оживился". В апреле продажи составили 218,4 млн тенге – это на 34% больше, чем в марте, но на 63% меньше, чем год назад.

Напомним, настоящий рекорд китайский юань побил в марте 2022 года. Тогда нетто-продажи также резко выросли на фоне падения спроса на доллар – сразу до 474,4 млн тенге.

Между тем важно понимать, что иностранная валюта не является единственным способом защитить свои сбережения. Некоторые казахстанцы предпочитают инвестировать не в валюту, а в золото.