Финансы

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Доллар не нужен: спрос на валюту упал в Казахстане

Опубликовано:

Рулон тенге сравнивают с рулоном долларов
Банкноты тенге и доллара. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В апреле нетто-продажи доллара в Казахстане составили 66,9 млрд тенге. Такого низкого спроса не было с июня 2022 года. Покупали ли жители страны другую валюту, читайте в материале NUR.KZ.

Спрос на доллары падает второй месяц подряд. По данным Национального банка РК, в апреле 2025 года население Казахстана обеспечило нетто-продажи (продажа минус покупка валюты обменными пунктами) доллара на 66,9 млрд тенге – это на 9,47% меньше, чем было в марте, и сразу на 54,01% меньше прошлогоднего показателя.

Более того, таких низких продаж доллара не наблюдалось уже несколько лет. Последний раз более низкий спрос на американскую валюту был зафиксирован в июне 2022 года – тогда "чистые" продажи доллара составили всего 42,4 млрд тенге.

Примечательно, что сразу в трех регионах страны – Восточно-Казахстанской, Алматинской областях и области Абай – в апреле зафиксировали отрицательные продажи доллара. Если говорить простым языком: население чаще продавало валюту в обменные пункты, а не покупало ее.

Что происходило с другими валютами:

  • евро сдает позиции. Нетто-продажи составили всего 4,9 млрд тенге. За месяц спрос упал на 57,9%, а за год – более чем на 85%. В 11 регионах страны евро чаще сдавали, чем покупали;
  • рубль на "дне". Пятый месяц подряд фиксируются отрицательные нетто-продажи – почти минус 31 млрд тенге. В прошлом месяце нетто-продажи составили минус 18,9 млрд тенге. Население чаще ставало рубли в 6 регионах страны. Самое большое падение наблюдается в Астане – минус 30 млрд тенге;
  • юань "выстрелил". За месяц нетто-продажи выросли с минус 9,3 млн тенге до плюс 148,6 млн. Год назад показатель был минус 31,1 млн;
  • фунт стерлингов "оживился". В апреле продажи составили 218,4 млн тенге – это на 34% больше, чем в марте, но на 63% меньше, чем год назад.

Напомним, настоящий рекорд китайский юань побил в марте 2022 года. Тогда нетто-продажи также резко выросли на фоне падения спроса на доллар – сразу до 474,4 млн тенге.

Между тем важно понимать, что иностранная валюта не является единственным способом защитить свои сбережения. Некоторые казахстанцы предпочитают инвестировать не в валюту, а в золото.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2249349-dollar-ne-nuzhen-spros-na-valyutu-upal-v-kazahstane/