Доллар резко снизился после недельного роста в Казахстане

Курс доллара по итогам торгов на KASE сегодня снизился более чем на три тенге. Перед этим он неделю стабильно дорожал. Почем американскую валюту продают в обменниках страны, узнали журналисты NUR.KZ.

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Ровно неделю назад курс доллара снизился до 507,07 тенге по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE). Но уже на следующий день американская валюта вернула потерянные позиции, подорожав до 510,84 тенге.

С таким биржевым курсом доллар "ушел" на выходные и понемногу дорожал с начала недели, достигнув после вчерашней торговой сессии 512,66 тенге.

Сегодня средневзвешенный курс доллара США на KASE составил 509,26 тенге, резко снизившись более чем на 3 тенге.

Обменные пункты в мегаполисах страны сегодня в 15:30 между тем уже отреагировали на рыночные изменения и, согласно данным портала Kurs.kz, установили следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 507 до 508 тенге , продажа – от 513 до 514 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 505 до 510 тенге , продажа – от 510,3 до 513 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 507,5 до 510 тенге, продажа – от 510,5 до 513 тенге.

Напомним, что на фоне волатильности основных иностранных валют в Казахстане спрос на них сильно упал. В частности, нетто-продажи (продажа минус покупка обменными пунктами) доллара в апреле составили всего 66,9 млрд тенге, что является минимумом почти за три последних года.