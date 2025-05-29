На сколько могут вырасти цены и доллар в Казахстане, рассказали эксперты

Эксперты считают, что доллар в Казахстане в 2027 году подорожает до 550 тенге с текущих 509. А инфляция в конце текущего года составит 10,7%. С экспертным мнением ознакомились журналисты NUR.KZ.

Важно: мнение и прогнозы, описываемые в материале, не являются инвестиционной рекомендацией. Следует помнить, что инвестиции имеют риски, а ответственность за принятые финансовые решения несет сам инвестор.

Курс доллара по отношению к тенге отличается сильной волатильностью, то есть он может часто и сильно меняться. Например, сегодня стоимость американской валюты на бирже резко снизилась до 509,26 тенге.

Таким образом, ее сложно спрогнозировать. Но профессиональные участники рынка все-таки делятся свои прогнозами.

Доллар США

Согласно опросу, проведенному среди них Национальным банком РК, курс доллара в 2025 году составит в среднем 513,9 тенге. При этом в 2024 году этот показатель был равен 469 тенге.

А в 2026 и 2027 года ожидается, что он вырастет до 540 и 550 тенге соответственно. Похожие ожидания озвучили в начале месяца и в Ассоциации финансистов Казахстана.

Нефть

При этом снизились прогнозы по ценам на нефть, от стоимости которой сильно зависит курс тенге – чем она меньше, тем слабее казахстанская валюта.

Отметим, что в 2024 году в среднем за год баррель нефти стоил 80,7 доллара США. Но в начале апреля текущего года она резко подешевела – почти до 60 долларов за баррель.

В целом на 2025 год эксперты прогнозируют среднюю стоимость нефти на уровне 69,3 доллара. Но в 2026 году этот показатель все-таки может снизиться до 66 долларов.

Инфляция

Инфляция, которая в декабре 2024 года составила 8,6%, а в апреле 2025 – уже 10,7%, к концу текущего года, по мнению экспертов, может остаться на таком же уровне – 10,7%. На конец 2026 года прогноз равен 9,4%, а 2027 – 6,8%.

Вместе с инфляцией может расти и базовая ставка, которая на данный момент составляет 16,5%. К концу текущего года, согласно прогнозам, она может немного снизиться – до 16,3%. В 2026 году – до 14,5%, а в 2027 – до 12%.

Отметим, что данный опрос не содержит прогнозы Нацбанка. Он представляет собой обзор независимого мнения, оценок и ожиданий профессиональных участников рынка по развитию ситуации на внутреннем и мировом рынках.