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Курс доллара снова превысил 510 тенге на казахстанской бирже

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Две монеты тенге лежат на долларе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Несмотря на стремительное падение, курс доллара вернул часть потерянных позиций, снова поднявшись на KASE выше 510 тенге. Почем он торгуется в Казахстане, узнали журналисты NUR.KZ.

С начала текущей недели курс доллара США по итогам торгов иностранными валютами на Казахстанской фондовой бирже (KASE) стремительно снизился c 516,01 до 506,21 тенге. Но сегодня ситуация резко изменилась.

Средневзвешенный курс доллара на бирже к концу торговой сессии составил 510,58 тенге. За сутки он увеличился более чем на четыре тенге.

Обменные пункты, работающие в мегаполисах Казахстана, между тем сами устанавливают курсы, но также ориентируясь на биржевой рынок. Согласно данным портала Kurs.kz на сегодня в 15:30, они предлагают следующие цены покупки и продажи наличных долларов:

  • Астана: покупка – от 508 до 509 тенге, продажа – от 514 до 515 тенге;
  • Алматы: покупка – от 505,7 до 511,6 тенге, продажа – от 512 до 514 тенге;
  • Шымкент: покупка – от 510,5 до 512,5 тенге, продажа – от 513,5 до 515,5 тенге.

Отметим, что ранее укрепление тенге к доллару США эксперты объясняли в том числе ростом нефтяных котировок.

Между тем за последние сутки, согласно порталу Investing.kz, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели. Сейчас их цена составляет около 64 долларов США.

Курс тенге
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2245299-kurs-dollara-snova-prevysil-510-tenge-na-kazahstanskoy-birzhe/