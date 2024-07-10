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Сколько денег вывели из Нацфонда за 10 лет, рассказали аналитики

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Деньги и бочка с нефтью
Деньги от продажи нефти. Иллюстративное фото: LIgorko/Getty Images

Национальный фонд Казахстана является инструментом обеспечения благосостояния граждан, однако за последнее десятилетие его средства активно изымались на различные цели. Об этом читайте в NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

  • Национальный фонд Казахстана достиг пика накоплений в 70 млрд долларов США до 2014 года, но позже средства активно изымались на текущие нужды.
  • В Нацфонде осталось менее 60 млрд долларов США, хотя при правильном управлении накопления могли быть вдвое больше.
  • В сравнении с Норвежским фондом, накопившим 1,4 трлн долларов США, Казахстан значительно отстает из-за больших затрат и нерационального использования средств.
Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

Национальный фонд Казахстана был создан в 2000 году указом президента страны и сначала назывался Нефтяным фондом Казахстана. А первый денежный перевод для его пополнения составил 0,66 млрд долларов США в 2001 году – это 5% от продажи Тенгизского нефтяного месторождения.

При этом формально Национальный фонд не существует – это лишь банковские счета правительства, на которые поступают нефтедоллары.

Как сообщает Telegram-канал ENERGY ANALYTICS, до 2014 года фонд активно рос – пик накоплений составил 70 млрд долларов США. Однако позже средства стали изыматься на различные цели. А при определенных условиях накопленные деньги могут закончиться всего за пять лет.

Что с деньгами Нацфонда

Согласно сообщению аналитиков, с 2014 года средства Нацфонда направлялись на "неотложные текущие нужды".

Например, среди них были меры по спасению банков второго уровня, по поддержке национальных компаний и заполнению дыр в государственном бюджете.

"На данный момент в фонде осталось менее 60 млрд долларов США. Казахстан начал накапливать нефтяные деньги при добыче 0,8 млн баррелей в сутки в 2001 году и с тех пор прибавил 1 млн баррелей в сутки, составив 1,8 млн баррелей в сутки", – сообщают аналитики.

При этом указывается, что за это время можно было накопить значительно больше денег.

Инфографика по активам Нацфонда
Динамика изменения объемов накоплений Нацфонда за 10 лет. Источник: Telegram-канал ENERGY ANALYTICS

Сколько могли бы накопить

Аналитики сравнивают Нацфонд Казахстана с Норвежским государственным пенсионным фондом, который изначально был основан как Норвежский нефтяной фонд в 1990 году.

Но при одинаковых уровнях добычи нефти за последние 8 лет (1,8-2,0 млн баррелей в сутки), фонд Казахстана оказался намного меньше в объемах: на сегодняшний день Норвежский фонд достиг рекордного уровня в 1,4 трлн долларов США, против отечественных 60 млрд долларов США.

Как указывается в источнике, причиной такой разницы в накоплениях стали значительно большие денежные затраты в Казахстане. При этом аналитики отмечают, что в Норвегии средства разумно вложили в разные финансовые активы.

"Ученые провели исследование, если деньги Нацфонда Казахстана не использовались бы на текущие нужды, накопленные деньги должны были быть вдвое больше, чем в 2014 году (около 150 млрд долларов США).

Кроме того, есть еще одно исследование, к котором говорится, что если цена на нефть упадет до 30 долларов США за баррель, то деньги фонда будут исчерпаны через пять лет", – сообщают аналитики.

Другими словами, за последние 10 лет из Нацфонда совокупно выведено около 100 млрд долларов США. Они были потрачены на пополнение дефицита бюджета, финансирование банков и поддержку нацкомпаний.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2131434-skolko-deneg-vyveli-iz-nacfonda-za-10-let-rasskazali-kazahstanskie-analitiki/

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