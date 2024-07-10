Сколько денег вывели из Нацфонда за 10 лет, рассказали аналитики

Национальный фонд Казахстана является инструментом обеспечения благосостояния граждан, однако за последнее десятилетие его средства активно изымались на различные цели. Об этом читайте в NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Национальный фонд Казахстана достиг пика накоплений в 70 млрд долларов США до 2014 года, но позже средства активно изымались на текущие нужды.

В Нацфонде осталось менее 60 млрд долларов США, хотя при правильном управлении накопления могли быть вдвое больше.

В сравнении с Норвежским фондом, накопившим 1,4 трлн долларов США, Казахстан значительно отстает из-за больших затрат и нерационального использования средств. Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

Национальный фонд Казахстана был создан в 2000 году указом президента страны и сначала назывался Нефтяным фондом Казахстана. А первый денежный перевод для его пополнения составил 0,66 млрд долларов США в 2001 году – это 5% от продажи Тенгизского нефтяного месторождения.

При этом формально Национальный фонд не существует – это лишь банковские счета правительства, на которые поступают нефтедоллары.

Как сообщает Telegram-канал ENERGY ANALYTICS, до 2014 года фонд активно рос – пик накоплений составил 70 млрд долларов США. Однако позже средства стали изыматься на различные цели. А при определенных условиях накопленные деньги могут закончиться всего за пять лет.

Что с деньгами Нацфонда

Согласно сообщению аналитиков, с 2014 года средства Нацфонда направлялись на "неотложные текущие нужды".

Например, среди них были меры по спасению банков второго уровня, по поддержке национальных компаний и заполнению дыр в государственном бюджете.

"На данный момент в фонде осталось менее 60 млрд долларов США. Казахстан начал накапливать нефтяные деньги при добыче 0,8 млн баррелей в сутки в 2001 году и с тех пор прибавил 1 млн баррелей в сутки, составив 1,8 млн баррелей в сутки", – сообщают аналитики.

При этом указывается, что за это время можно было накопить значительно больше денег.

Динамика изменения объемов накоплений Нацфонда за 10 лет. Источник: Telegram-канал ENERGY ANALYTICS

Сколько могли бы накопить

Аналитики сравнивают Нацфонд Казахстана с Норвежским государственным пенсионным фондом, который изначально был основан как Норвежский нефтяной фонд в 1990 году.

Но при одинаковых уровнях добычи нефти за последние 8 лет (1,8-2,0 млн баррелей в сутки), фонд Казахстана оказался намного меньше в объемах: на сегодняшний день Норвежский фонд достиг рекордного уровня в 1,4 трлн долларов США, против отечественных 60 млрд долларов США.

Как указывается в источнике, причиной такой разницы в накоплениях стали значительно большие денежные затраты в Казахстане. При этом аналитики отмечают, что в Норвегии средства разумно вложили в разные финансовые активы.

"Ученые провели исследование, если деньги Нацфонда Казахстана не использовались бы на текущие нужды, накопленные деньги должны были быть вдвое больше, чем в 2014 году (около 150 млрд долларов США).

Кроме того, есть еще одно исследование, к котором говорится, что если цена на нефть упадет до 30 долларов США за баррель, то деньги фонда будут исчерпаны через пять лет", – сообщают аналитики.

Другими словами, за последние 10 лет из Нацфонда совокупно выведено около 100 млрд долларов США. Они были потрачены на пополнение дефицита бюджета, финансирование банков и поддержку нацкомпаний.