Покупают ли казахстанцы дорогое золото

Золото стабильно торгуется по цене выше 50 тыс. тенге за грамм. На этом фоне банки в Казахстане за первый квартал продали населению почти 200 килограммов слитков. Подробности читайте на NUR.KZ.

Золото стремительно дорожает не первый год. Текущая цена в Казахстане, согласно данным Национального банка РК, установилась в районе 52,5 тыс. тенге за 1 грамм – это не максимальный показатель, но он сразу на 17,34% больше, чем было в начале года, и сразу на 58,03% больше прошлогоднего.

На этом фоне многие казахстанцы продолжают активно покупать золотые слитки. Как сообщает Нацбанк, за первый квартал 2025 года банки и обменные пункты в Казахстане с учетом обратного выкупа продали населению 11 084 золотых слитка.

Общий вес реализованных за три месяца слитков составил 176 килограмм. В деньгах это примерно 8,2 млрд тенге по усредненному курсу золота за этот период (46 680,84 тенге).

За все время программы по продажам золота было реализовано 233 764 золотых слитков общим весом 8,1 тонны.

Казахстанцы чаще всего покупают золотые слитки весом 10 граммов – их продано почти 60 тысяч, это 26% от всех продаж. На втором месте – 5-граммовые слитки (22%, около 52 тысяч), затем идут 100-граммовые (21%), 20-граммовые (18%) и 50-граммовые (13%).

Также напомним, что казахстанцы могут инвестировать свои средства в "цифровое золото", так называемый Gold Coin, который впоследствии можно обменять на реальную золотую монету весом в одну тройскую унцию (31,1 грамма).

Впрочем, казахстанцам, которые планируют покупать или продавать свои золотые слитки, следует делать это осторожно, принимая во внимания все риски. Ведь инвесторы, которые купили драгоценный металл "по дешевке", могут начать его продавать, чтобы зафиксировать прибыль. Это может снизить цены на золото.