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Доллар снова подешевел в Казахстане

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Пачка долларов лежит на пачках тенге и рублей
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Колебания курса доллара к национальной валюте Казахстана продолжаются. После недавнего роста до 510 тенге курс снова снизился. Обменики также обновили курсы. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Текущая неделя в целом оказалась благоприятной для тенге – он постепенно укрепляется по отношению к доллару США после небольшого периода падения.

Так, с 14 по 20 мая средневзвешенный курс доллара, согласно данным биржи KASE, вырос с 508,2 до почти 512 тенге. Однако результаты торгов 22 мая показывают, что движение динамики валюты изменилось.

Уже 21 мая доллар оценивался в 509 тенге, а сегодня, 22 мая, средневзвешенный курс доллара на бирже снизился до 507,07 тенге к концу торгов. Это падение почти на пять тенге от наибольшей отметки недели и сразу на девять тенге меньше, чем в начале мая.

В свою очередь обменные пункты, работающие в мегаполисах Казахстана, согласно данным портала Kurs.kz на сегодня в 15:30, предлагают следующие цены покупки и продажи наличных долларов:

  • Астана: покупка – от 505 до 506 тенге, продажа – от 511 до 512 тенге;
  • Алматы: покупка – от 504 до 508,7 тенге, продажа – от 508 до 512 тенге;
  • Шымкент: покупка – от 506,5 до 508,5 тенге, продажа – от 509,5 до 511,5 тенге.

Напомним, что обменные пункты могут самостоятельно устанавливать курсы, ориентируясь на биржевой рынок. Поэтому при покупке валюты следует искать более выгодные и оптимальные предложения.

Между тем за последние сутки, согласно порталу Investing.kz, фьючерсы на нефть марки Brent продолжают снижаться и уже опустились ниже 64 долларов США за баррель.

Курс тенге
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2247765-dollar-snova-podeshevel-v-kazahstane/