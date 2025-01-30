Предельные цены на автогаз подняли в Казахстане

С 1 февраля в Казахстане вырастут предельные цены на газ, который продается на автозаправочных станциях. В зависимости от региона они будут варьироваться от 65 до 107 тенге за литр. Подробности читайте на NUR.KZ.

Многие казахстанцы предпочитают переводить свои автомобили на газ из-за более низких цен по сравнению с бензином или дизельным топливом. Однако совсем скоро такой тип топлива станет менее выгодным.

Министерство энергетики РК опубликовало приказ, согласно которому вырастут предельные розничные цены на автомобильный газ. Сейчас они варьируются от 54 до 94 тенге в зависимости от региона, но уже с 1 февраля потолок вырастет до 65-107 тенге за литр.

Самые высокие предельные цены на автогаз установили в некоторых районах, которые удалены от областных центров более чем на 200 километров – 107 тенге за литр. В Алматы и Астане "потолок" установили на уровне 102 тенге, а в Шымкенте – 90 тенге.

В Мангистауской области, за исключением отдаленных районов, самые низкие предельные цены – всего 65 тенге за литр автогаза.

Регион Предельная цена за 1 литр

с учетом НДС Обычная

цена В отдаленных

районах Астана ₸102 - Алматы ₸102 - Актюбинская область ₸77 ₸82 Атырауская область ₸77 ₸82 Акмолинская область ₸102 ₸107 Алматинская область ₸102 ₸107 Восточно-Казахстанская область ₸102 ₸107 Жамбылская область ₸90 ₸95 Западно-Казахстанская область ₸77 ₸82 Костанайская область ₸102 ₸107 Кызылординская область ₸90 ₸95 Карагандинская область ₸102 ₸107 Мангистауская область ₸65 ₸70 Павлодарская область ₸102 ₸107 Северно-Казахстанская область ₸102 ₸107 Туркестанская область ₸90 ₸95 Шымкент ₸90 - область Абай ₸102 ₸107 область Жетісу ₸102 ₸107 область Ұлытау ₸102 ₸107 Источник: Приказ Министерства энергетики РК

Ранее в правительстве сообщили, что планируют постепенно повышать стоимость автогаза в стране, чтобы казахстанцы не переводили на него свои автомобили.

Также в Казахстане действует обязательное требование по маркировке переоборудованных под газ автомобилей. Такие машины нельзя ставить в подземные паркинги.

Напомним, ранее в Казахстане отпустили "в свободное плаванье" цены на бензин и дизельное топливо.