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Какую скидку на газ можно получить через "Социальный кошелек" в Казахстане

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Монеты лежат возле включенной газовой колонки
Монеты и горящий газ. Иллюстративное фото: rogerashford/Getty Images

Получатели АСП и жилищной помощи Шымкента и ЗКО в пилотном режиме могут получить скидку до 24% на оплату газа через сервис "Социальный кошелек" в приложении eGov Mobile. Подробнее читайте на NUR.KZ.

В Казахстане в пилотном режиме действует "Социальный кошелек" – специальный сервис, через который нуждающиеся казахстанцы могут получить поддержку от государства. Полноценный запуск сервиса запланирован на 2025 год, а пока в него добавили новый функционал.

Как сообщает разработчик "Социального кошелька", компания BTS Digital, жители Шымкента и Западно-Казахстанской области (ЗКО) из числа получателей адресной социальной помощи (АСП) и жилищной помощи в пилотном режиме через данный сервис теперь могут получить скидки на оплату газа.

Пилотный проект совместно с АО "QazaqGaz Aimaq" запустили с декабря текущего года.

Как получить скидку на газ

Сервис устроен таким образом, что сведения о нуждающихся гражданах поступают от системы “Цифровая карта семьи”, аккумулирующей информацию обо всех жителях Казахстана, в систему "Социального кошелька" для автоматической генерации ваучеров на товарный газ.

Далее жителям, которым они положены, направляются SMS-сообщения от номера 1414 о назначенной им социальной поддержки. Для активации ваучера им нужно авторизоваться в приложении eGov Mobile, зайти в раздел "Социальный кошелек" и указать лицевой счет адреса проживания – без дополнительных документов, вроде собственности на жилье и так далее.

Скидка может достигать до 24% от начисленной платы за газ. Но распространяется она на объем, потребленный в пределах установленных норм, рассчитанных с учетом климатических условий региона и энергоэффективности жилья:

  • Шымкент – до 631 кубических метров газа в месяц;
  • Западно-Казахстанская область – до 833 "кубов".

По результатам использования скидок нуждающимися казахстанцами система "Социальный кошелек" предоставляет государственным органам регулярные отчеты о расходовании ваучеров, обеспечивая прозрачность и отслеживание оказанной помощи.

Пилот проекта продлится около полугода. Далее будет принято решение о возможности его масштабирования на другие регионы страны.

Между тем через "Социальный кошелек" жители всех регионов Казахстана, которым положены бесплатные лекарства и льготное питание в школах, уже могут воспользоваться соответствующими ваучерами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2197977-kakuyu-skidku-na-gaz-mozhno-poluchit-cherez-socialnyy-koshelek-v-kazahstane/

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