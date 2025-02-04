Подорожают ли авиабилеты и услуги такси на фоне роста цен на бензин, рассказали в Минтрансе

Глава Минтранспорта на брифинге в кабмине рассказал, как рост цен на бензин скажется на стоимости авиабилетов, билетов на поезда и автобусы, а также такси, передает корреспондент NUR.KZ.

"Авиакеросин отпускается по рыночной цене, поэтому там не ожидаем никакого влияния. Билеты на поезда, как вы знаете, субсидируются государством, поэтому мы не прогнозируем и не рассматриваем роста цен на билеты. Цены на такси - регулирует рынок", - отметил Марат Карабаев.

При этом министр подчеркнул, что стоимость услуг такси не регулируется государством.

"Но мы вчера обсуждали проект закона о саморегулируемых организациях, и в ее рамках интернет-агрегаторы и таксисты могут прийти к соглашениям - сколько будет 1 км проезда, проценты агрегаторов - это рыночные отношения между таксистом и агрегаторами", - пояснил он.

Позже Марат Карабаев высказался о возможности роста цен на услуги такси в связи с созданием саморегулируемых организаций.

"Такси никуда не будут передаваться. СРО - это ассоциация. То есть она не представляет собой юрлицо. Это первое. Второе - проектом закона не предусмотрено вовлечение туда всех таксистов, а предусмотрено только вовлечение юрлиц - а их у нас 2 тысяч компаний, 10 тысяч машин. Мы совместно с мажилисом отрабатываем. В пилотном режиме в отдельном регионе отработаем, то есть массового внедрения СРО не будет", - заверил министр.

Он же указал на возможность снижения платы, которая предусмотрена для юрлиц - с 900 тенге в месяц до 100 тенге для каждого водителя, для того, чтобы они для своей организации наняли юриста, квалифицированного сотрудника.

"Полагаю, что создание СРО обеспечит на рынке прозрачность и, самое главное, – защитить интересы водителей, казахстанцев перед большими интернет-агрегаторами, что в свою очередь, наоборот, поможет снижению стоимости", - резюмировал глава Минтранспорта.

На днях стало известно, что в Казахстане опубликовали приказ, согласно которому были отменены предельные цены на бензин. Теперь продавцы ГСМ смогут самостоятельно устанавливать ценники.

Недавно вице-премьера Каната Бозумбаева попросили прокомментировать планы отказа от госрегулирования цен на ГСМ в Казахстане. "Я бы рекомендовал коллегам, мое личное мнение - поэтапная либерализация должна быть", - высказался Бозумбаев.

В Казахстане, при этом, не регулируется стоимость бензина марок АИ-95 и АИ-98, то есть АЗС устанавливают цены по своему усмотрению. В связи с этим данное топливо периодически неожиданно дорожает.

Так, Алматы по итогам декабря 2024 года выбился в антилидеры по стоимости АИ-95. Однако некоторые другие города столкнулись с еще большим подорожанием топлива. Подробнее о росте цен на бензин мы писали здесь.

Добавим также, с 1 февраля в Казахстане повысят цены на автогаз, что поясняется растущими убытками производителей сжиженного нефтяного газа. Опубликованный проект приказа предполагает, что предельная оптовая цена на сжиженный газ будет повышена c 45 158 тенге до 51 932 тенге за тонну, а предельная розничная цена увеличится в районе от 6 до 21 тенге в зависимости от регионов.