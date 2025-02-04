Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Подорожают ли авиабилеты и услуги такси на фоне роста цен на бензин, рассказали в Минтрансе

Опубликовано:

Мужчина держит билет на самолет
Авиабилет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Минтранспорта на брифинге в кабмине рассказал, как рост цен на бензин скажется на стоимости авиабилетов, билетов на поезда и автобусы, а также такси, передает корреспондент NUR.KZ.

"Авиакеросин отпускается по рыночной цене, поэтому там не ожидаем никакого влияния. Билеты на поезда, как вы знаете, субсидируются государством, поэтому мы не прогнозируем и не рассматриваем роста цен на билеты. Цены на такси - регулирует рынок", - отметил Марат Карабаев.

При этом министр подчеркнул, что стоимость услуг такси не регулируется государством.

"Но мы вчера обсуждали проект закона о саморегулируемых организациях, и в ее рамках интернет-агрегаторы и таксисты могут прийти к соглашениям - сколько будет 1 км проезда, проценты агрегаторов - это рыночные отношения между таксистом и агрегаторами", - пояснил он.

Позже Марат Карабаев высказался о возможности роста цен на услуги такси в связи с созданием саморегулируемых организаций.

"Такси никуда не будут передаваться. СРО - это ассоциация. То есть она не представляет собой юрлицо. Это первое. Второе - проектом закона не предусмотрено вовлечение туда всех таксистов, а предусмотрено только вовлечение юрлиц - а их у нас 2 тысяч компаний, 10 тысяч машин. Мы совместно с мажилисом отрабатываем. В пилотном режиме в отдельном регионе отработаем, то есть массового внедрения СРО не будет", - заверил министр.

Он же указал на возможность снижения платы, которая предусмотрена для юрлиц - с 900 тенге в месяц до 100 тенге для каждого водителя, для того, чтобы они для своей организации наняли юриста, квалифицированного сотрудника.

"Полагаю, что создание СРО обеспечит на рынке прозрачность и, самое главное, – защитить интересы водителей, казахстанцев перед большими интернет-агрегаторами, что в свою очередь, наоборот, поможет снижению стоимости", - резюмировал глава Минтранспорта.

На днях стало известно, что в Казахстане опубликовали приказ, согласно которому были отменены предельные цены на бензин. Теперь продавцы ГСМ смогут самостоятельно устанавливать ценники.

Недавно вице-премьера Каната Бозумбаева попросили прокомментировать планы отказа от госрегулирования цен на ГСМ в Казахстане. "Я бы рекомендовал коллегам, мое личное мнение - поэтапная либерализация должна быть", - высказался Бозумбаев.

В Казахстане, при этом, не регулируется стоимость бензина марок АИ-95 и АИ-98, то есть АЗС устанавливают цены по своему усмотрению. В связи с этим данное топливо периодически неожиданно дорожает.

Так, Алматы по итогам декабря 2024 года выбился в антилидеры по стоимости АИ-95. Однако некоторые другие города столкнулись с еще большим подорожанием топлива. Подробнее о росте цен на бензин мы писали здесь.

Добавим также, с 1 февраля в Казахстане повысят цены на автогаз, что поясняется растущими убытками производителей сжиженного нефтяного газа. Опубликованный проект приказа предполагает, что предельная оптовая цена на сжиженный газ будет повышена c 45 158 тенге до 51 932 тенге за тонну, а предельная розничная цена увеличится в районе от 6 до 21 тенге в зависимости от регионов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2217810-podorozhayut-li-uslugi-taksi-i-aviabilety-na-fone-rosta-cen-na-benzin-rasskazali-v-mintranse/