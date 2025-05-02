Цены на газ хотят повысить: кого это затронет в Казахстане

В Министерстве энергетики планируют скорректировать предельные оптовые цены на товарный газ. Все из-за того, что он все еще продается дешевле себестоимости. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Министерство энергетики Казахстана планирует повысить предельные оптовые цены на товарный газ с 1 июля 2025 года, так как он продается дешевле себестоимости.

По экспертным расчетам, для достижения минимальной рентабельности требуется ежегодная корректировка уровня оптовых цен до 33% в течение трех лет, при этом цены будут устанавливаться отдельно для каждого региона.

Повышение затронет только оптовые цены, розничные тарифы для населения формируются отдельно, а для социально уязвимых категорий граждан предусмотрены льготы до 24% на товарный газ.

На сайте "Открытые НПА" появился проект приказа министра энергетики, который должен будет внести изменения в вопросах установления предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке.

"Согласно отраслевым экспертным расчетам, для достижения минимальной рентабельности требуется ежегодная корректировка уровня оптовых цен в среднем до 33% в течение ближайших трех лет.

При этом цены будут устанавливаться отдельно для каждого региона, исходя из объективных региональных затрат на закупку, транспортировку и хранение товарного газа", – отмечается в проекте НПА.

В то же время сообщается, что это откроет возможности для строительства новых газоперерабатывающих заводов, модернизации действующих газопроводов и разработки новых месторождений.

А принятие проекта позволит избежать негативных последствий, связанных с экономической убыточностью газовой отрасли. Корректировка предельных цен планируется с 1 июля 2025 года.

Газопровод. Иллюстративное фото: onurdongel / Getty Images

Как это затронет казахстанцев

Как сообщают аналитики Telegram-канала ENERGY MONITOR, речь в документе идет про повышение исключительно оптовых цен, а конечные розничные тарифы для населения формируются отдельно.

В то же время особое внимание будет уделено защите социально уязвимых категорий граждан: например, для них предусмотрены льготы в размере до 24% на товарный газ.

"Корректировка цен на товарный газ производится ежегодно. В прошлом году цены были скорректированы на 20%.

Де-факто Казахстан уже является импортером газа: в 2024 году 3,8 млрд куб. м газа было импортировано из РФ для удовлетворения потребностей внутреннего рынка", – отмечают аналитики.

Напомним, что госрегулирование цен на розничную продажу товарного газа теперь распространяется на всех субъектов рынка – в Казахстане ужесточают госконтроль за ценами.

Также ранее министр энергетики РК Ерлан Аккенженов рассказал о том, что изменится после модернизации электросетей в Казахстане.